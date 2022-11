Zico Soree dan Rafael Struick Gabung TC Timnas Indonesia U-20, Bakal Ikut Lawan Slovakia?

TRIBUNNEWS.COM - Isyarat dua pemain baru yang dilontarkan Indra Sjafri beberapa waktu lalu terjawab.

Ada dua wajah baru yang mengikuti sesi latihan pusat atau TC di Spanyol.

Mereka adalah Zico Jamai Soree dan Rafael William Struick.

Momen Zico Soree dan Rafael Struick diunggah akun @pssi pada Jumat (18/11/2022).

Keduanya kompak menggunakan jersey polos berwarna merah dengan lambang Garuda di dada mereka.

"Join the lads in training camp, please welcome Zico Jamai Soree and Rafael William Struick!" tulis @pssi dalam postingan Instagram mereka.

Tentu ini jadi jawaban jelas atas kode Indra Sjafri dulu.

Zico Soree juga mengunggah momen saat berlatih bersama dengan Timnas Indonesia di akun Instagramnya, @zicojs_.

Ia merasa terhormat bisa berada di sana.

"Honored to be here #kitagaruda (logo Indonesia)," tulis akun @zicojs_.

Zico Soree dan Rafael Struick gabung TC Timnas Indonesia U-20

(Terhormat berada di sini).

Sementara Rafael menuliskan bahagia bisa berlatih bersama Timnas Indonesia.

"Happy to be here! (logo Indonesia)," tulis akun @rafaelstruick.

Sebelumnya, asisten pelatih Timnas U-20 Indonesia, Nova Arianto juga membenarkan Zico Soree dan Rafael Struick gabung TC Timnas Indonesia di Spanyol.