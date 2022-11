Jadwal Siaran Langsung Bola Malam Ini: Inggris vs Iran dan Senegal vs Belanda, Live SCTV

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal bola malam ini menyuguhkan pertandingan fase grup Piala Dunia 2022, Senin (21/11/2022) hingga Selasa (22/11/2022) dini hari WIB.

Siaran langsung pertandingan bola Piala Dunia 2022 dapat disaksikan live SCTV, MOJI, maupun via streaming Vidio.com.

Tiga pertandingan Piala Dunia 2022 malam ini meliputi Inggris vs Iran, Senegal vs Belanda dan Amerika Serikat vs Wales.

Jadwal Bola Malam Ini

Piala Dunia 2022 Fase Grup

Senin, 21 November 2022

20.00 WIB - Inggris vs Iran - (SCTV, Vidio)

23.00 WIB - Senegal vs Belanda - SCTV, Vidio)

Selasa, 22 November 2022

02.00 WIB - Amerika Serikat vs Wales - (SCTV, Vidio)

Link Live Streaming

Manajer Inggris Gareth Southgate memberikan instruksi kepada para pemain dari pinggir lapangan selama pertandingan sepak bola grup A3 UEFA Nations League antara Inggris dan Jerman di stadion Wembley di London utara pada 26 September 2022. (Ben Stansall / AFP)

