Jadwal Tayang Bola Hari Ini: Argentina vs Arab Saudi Pukul 17.00 WIB, Piala Dunia 2022 Live SCTV

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal bola hari ini menyuguhkan pertandingan dari Piala Dunia 2022, Selasa (22/11/2022) hingga Rabu (23/11/2022) dini hari WIB.

Siaran langsung Piala Dunia 2022 tayang secara live di SCTV, MOJI, maupun via streaming Vidio.com.

Hari ini ada empat pertandingan yang berlangsung dari sore hingga dini hari WIB, meliputi Argentina vs Arab Saudi, Denmark vs Tunisia,Meksiko vs Polandia dan Prancis vs Australia.

Baca juga: Mengenal Cody Gakpo, MOTM saat Belanda Gilas Senegal di Piala Dunia 2022

Jadwal Bola Malam ini (kolase tribunnews)

Jadwal Bola Hari Ini

Selasa, 22 November 2022

17:00 WIB - Argentina vs Arab Saudi - (SCTV, Vidio)

20:00 WIB - Denmark vs Tunisia - (SCTV, Vidio)

23:00 WIB - Meksiko vs Polandia - (SCTV, Vidio)

Rabu, 23 November 2022

02.00 WIB - Prancis vs Australia - (SCTV, Vidio)

Link Live Streaming

SCTV>>>

Moji>>>

Vidio>>>

Preview Argentina vs Arab Saudi

Untuk laga pertama Piala Dunia 2022, Argentina bakal menghadapi Arab Saudi yang di atas kertas berada di bawah mereka.