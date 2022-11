Jadwal Bola Malam Ini Live SCTV: Timnas Uruguay vs Korea Selatan dan Portugal vs Ghana

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal bola hari ini menyajikan laga Piala Dunia 2022 Qatar pada Kamis (24/11/2022) hingga Jumat (25/11/2022) dini hari WIB.

Pertandingan Piala Dunia 2022 Qatar dapat ditonton live SCTV, MOJI, maupun diakses via streaming Vidio.

Ada empat pertandingan Piala Dunia 2022 yang berlangsung hari ini, meliputi Timnas Swis vs Kamerun, Uruguay vs Korea Selatan, Portugal vs Ghana dan Brasil vs Serbia.

Jadwal Grup H Piala Dunia 2022 Qatar (Grafis Tribunnews.com)

Jadwal Bola Hari Ini

Kamis, 24 November 2022

17.00 WIB - Swis vs Kamerun - (SCTV, Vidio)

20.00 WIB - Uruguay vs Korea Selatan - (SCTV, Vidio)

23.00 WIB - Portugal vs Ghana - (SCTV, Vidio)

Jumat, 25 November 2022

02.00 WIB - Brasil vs Serbia - (SCTV, Vidio)

Link Live Streaming Piala Dunia 2022

Preview Portugal vs Ghana

Di atas kertas, Timnas Portugal lebih layak diunggulkan ketimbang Timnas Ghana.