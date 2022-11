Jadwal Bola Hari Ini 27 November: Timnas Spanyol vs Jerman, Jepang vs Kosta Rika hingga Live SCTV

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal siaran langsung bola hari ini hadir dari ajang Piala Dunia 2022 Qatar, Minggu (27/11/2022) hingga Senin (28/11/2022) dini hari WIB.

Jadwal tayang Piala Dunia 2022 Qatar live SCTV, MOJI, maupun bisa diakses via streaming Vidio.com lewat HP.

Sejumlah duel seru fase grup akan terhias pada matchday kedua Piala Dunia 2022 hari ini, meliputi Jepang vs Kosta Rika, Belgia vs Maroko, Kroasia vs Kanada dan Spanyol vs Jerman,

Jadwal Penyisihan Grup E Piala Dunia 2022 Qatar (Grafis Tribunnews.com)

Jadwal Bola Hari Ini

Minggu, 27 November 2022

17.00 WIB: Jepang vs Kosta Rika - (SCTV, Vidio)

20.00 WIB: Belgia vs Maroko - (SCTV, Vidio)

23.00 WIB: Kroasia vs Kanada - (SCTV, Vidio)

Senin, 28 November 2022

02.00 WIB: Spanyol vs Jerman - (SCTV, Vidio)

Link Live Streaming

SCTV>>>

Moji>>>

Vidio>>>

Preview Jerman vs Spanyol

Timnas Spanyol asuhan pelatih Luis Enrique tentu menghendaki hasil terbaik dari laga ini.