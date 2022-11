Berlangsung di Stadion Jakarta International Stadium, Begini Perayaan Sederhana HUT ke-94 Persija

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Majid

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Klub kebanggaan Ibu Kota, Persija Jakarta tepat hari ini, Senin (28/11/2022) merayakan hari ulang tahun ke-94.

Perayaan hari ulang tahun diadakan di Jakarta International Stadium, Sunter, Jakarta Utara.

Dalam perayaan HUT ke-94 ini terlihat turut diikuti para pemain Persija Jakarta.

Perayaan berlangsung sederhana. Seusia mendengarkan beberapa ucapan dari berbagai pihak, acara pun dilanjutkan dengan pemotongan kue dan memberikan satuan kepada anak yatim piatu.

Tak hanya itu, pihak Persija juga sekaligus mengenalkan jersey khusus ulang tahun ke-94.

Acara perayaan kemudian diakhiri dengan menggelar pertandingan trofeo antara legenda Persija, The Jakmania dan Media.

“Perayaan ulang tahun ini sebenarnya di satu sisi kita bahagia, kita mencapai usia 94 tahun dengan segala kemajuan yang kita lakukan yang tertunda dari tahun 2020, tapi satu sisi kita juga harus sabar bahwa keadaan hari ini sangat banyak hal luar biasa terjadi,” kata Mohamad Prapanca, Presiden Persija Jakarta.

Mohamad Prapanca, Presiden Persija Jakarta.

“Mudah-mudahan ini semua segera berakhir dan kita bisa menjalankan liga dalam waktu dekat,” harapnya.

Lebih lanjut, Prapanca berharap dalam perayaan HUT ke-94 ini, ia ingin kedepan Persija dan suporter, The Jakmania semakin bersinergi.

“Ya pada dasarnya kita masih tetap hashtag kita to the next level, sayang saja karena suasananya tidak mendukung, kita tidak bisa merayakan ultah ini semeriah mungkin hari ini,” kata Prapanca.

“Jadi kita harapkan tetap menjaga semangat dan sinergi dengan para suporter kami dalam ulang tahun ke-94 Persija Jakarta ini,” pungkasnya.