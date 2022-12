Link Pendaftaran Volunteer Piala Dunia U-20 2023 di Indonesia, FIFA Minta Maaf Gegara Hal Ini

TRIBUNNEWS.COM - Jumlah peminat yang ingin mendaftar menjadi volunteer Piala Dunia U-20 2023 di Indonesia rupanya sangat tinggi.

Hal tersebut diakui FIFA yang meminta maaf karena menutup sementara link pendaftaran program volunteer atau relawan untuk turnamen Piala Dunia U-20 2023 yang bakal digelar di Indonesia.

Sebelumnya, FIFA telah membuka link pendaftaran volunteer Piala Dunia U-20 2023 melalui situs resminya.

Hanya, karena adanya lonjakan peminat, FIFA menyatakan pendaftaran ditutup sementara hingga pemberitahuan lebih lanjut.

"Due to a surge in applications, the FIFA Volunteer platform is currently closed until further notice. Please check back later to apply. We apologise for the inconvenience,".

"Karena lonjakan lamaran, platform Relawan FIFA saat ini ditutup hingga pemberitahuan lebih lanjut. Periksa kembali (laman situs) nanti untuk melamar. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini," tulis FIFA di laman resminya, dilihat Senin (5/12/2022).

Diketahui, FIFA mencantumkan sejumlah persyaratan bagi peminat yang ingin mendaftar sebagai volunteer Piala Dunia U-20 2023 di Indonesia.

Menpora Zainudin Amali bersama Ketua Umum PSSI Mochamad Irawan saat memberikan penjelasan usia mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo terkait persiapan Piala Dunia U-20 2023 di Istana Merdeka, Kamis (8/9/2022). (Dok. Kemenpora)

Dikutip dari laman FIFA, berikut syarat pendaftaran volunteer Piala Dunia U-20 2023:

*Berusia 18 tahun ke atas per 20 Maret 2023

*Domisili di Indonesia

*Mampu berbahasa Inggris minimal level intermediate

*Lancar berbahasa Indonesia untuk beberapa peran tertentu

*Bersedia bertugas selama periode turnamen (20 Mei-11 Juni)