Mahfud M: Sepakbola Indonesia Mulai Berbenah Ke Arah Yang Lebih Baik

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Majid

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Kemanan Indonesia (Menkopolhukam) Mahfud MD bersama Menpora Zainudin Amali dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo membahas kelanjutan kompetisi sepakbola Liga 1, 2 dan 3 yang sebelumnya sempat dihentikan.

Dalam konferensi pers di Kantor Kemnkopolhukam, Jakarta, Mahfud MD mengatakan bahwa pemerintah memberikan restu agar kompetisi bisa dilanjutkan kembali.

Meskipun demikian, kelanjutan kompetisi Liga 1 harus digelar tanpa dihadiri penonton di Stadion.

"Pemerintah pernah mengumumkan kegiatan sepakbola dihentikan sampai jelas. Sekarang pemerintah mengumumkan liga itu akan diselesaikan sesuai jadwal yang sudah ditentukan, dan PSSI akan mengendalikan ini. Pak Kapolri sudah menjamin segi keamanan. Penyelesaian sepakbola ini diizinkan tanpa ada penonton," kata Mahfud MD di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin (5/12/2022).

"Kemudian, bersama dengan itu reformasi persepakbolaan nasional khsusnya PSSI terus berlangsung sesuai dengan pembicaraan pemerintah dengan FIFA dan PSSI," sambungnya.

Mahfud MD melihat pasca tragedi Kanjuruhan sepakbola Indonesia mulai berbenah ke arah yang lebih baik.

Seluruh sektor mulai dievaluasi seperti dari bidang Keamanan Kapolri sudah keluarkan Perpol, itu salah satu rekomendasi utama TGIPF.

Kemudian Stadion-Stadion sudah dibangun, direnovasi agar standar internaisonal dan proses hukum terus berjalan sesuai aturan berlaku

"Intinya kita menyelsaikan sisa agenda yang tersisa karena ini bukan desakan siapa-siapa, PSSI, LIB. Ini keperluan sepakbolaan kita dan akan memperbaikinya dan punya rencana memperbaiki," tegas Mahfud MD.

Sementara itu, Liga 1 sore ini sudah melanjutkan pertandingannya yang dihelat secara bubble di Jawa Tengah dan Yogyakarta dengan tanpa penonton

Ketiga pertandingan awal yang bergulir yakni Bhayangkara FC vs PSS Sleman, Madura United vs PSIS Semarang dan PSM Makassar vs Persikabo.