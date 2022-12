Jadwal Bola Malam Ini 8 Desember 2022: Liga 1 Gelar 3 Laga, Perempat Final Piala Dunia Mulai Besok

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal bola malam ini, 8 Desember 2022, menghadirkan pertandingan Liga 1 2022/2023, live Indosiar.

Pecinta sepakbola Tanah Air akan dimanjakan dengan tiga partai dari pekan ke-13 Liga 1 2022/2023.

Sedangkan Piala Dunia 2022 yang sudah mencapai babak 8 besar dijadwalkan baru akan digelar besok (9/12).

Tiga pertandingan Liga 1 2022/2023 meliputi PSM Makassar vs Persita Tangerang, PSS Sleman vs Madura United, dan Bali United vs Bhayangkara FC.

Laga pertama PSM Makassar vs Persita Tangerang bakal digelar di Stadion Manahan, Solo pukul 15.15 WIB.

Selanjutnya, duel PSS Sleman vs Madura United akan digelar di Stadion Sultan Agung, Bantul waktu pukul 15.15 WIB.

Terakhir, pertarungan Bali United vs Bhayangkara FC akan dipertandingkan di Stadion Manahan, Solo kick off pukul 18.15 WIB.

Pesepak bola Bali United, Privat Mbarga (tengah) mengontrol bola dalam laga Persita Tangerang vs Bali United dalam lanjutan BRI Liga 1 2022/2023 di Stadion Manahan, Solo, Senin (5/12/2022) malam. TRIBUNNEWS/Muhammad Nursina (/Muhammad Nursina)

Berikut Jadwal Bola Malam Ini

Liga 1 2022/2023

Kamis, (8/12/2022)

Pukul 15.15 WIB - PSM Makassar vs Persita Tangerang (Live Indosiar)

Pukul 15.15 WIB - PSS Sleman vs Madura United (Live Vidio)

Pukul 18.15 WIB - Bali United vs Bhayangkara FC (Live Indosiar)

Jadwal Perempat Final Piala Dunia 2022

Jumat (9/12/2022)

22.00 WIB Kroasia vs Brasil

Sabtu (10/12/2022)

02.00 WIB Belanda vs Argentina

22.00 WIB Maroko vs Portugal

Minggu (11/12/2022)

02.00 WIB Inggris vs Prancis

(Tribunnews.com/Deivor)