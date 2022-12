Prediksi Skor PSS vs Madura United 0-1 di Liga 1, Seto Nurdiyantoro Khawatir Kondisi Timnya

TRIBUNNEWS.COM - Berikut prediksi skor laga PSS Sleman vs Madura United Liga 1 pekan ke-13, Laskar Sape Kerrab (julukan Madura United) lebih diunggulkan menang di situs bursa dibandingkan dengan PSS Sleman.

Pertandingan PSS vs Madura United akan digelar di Stadion Manahan, Solo, Kamis (8/12/2022) pukul 15.15 WIB.

Duel antara PSS Sleman vs Madura United hanya disiarkan secara live streaming di Vidio.com.

Menurut SofaScore, Madura United lebih diunggulkan menang dengan persentase 50 persen.

Sedangkan PSS Sleman hanya diprediksi dengan persentase 31.

Prediksi PSS vs Madura United akan berakhir dengan skor 0-1.

Baca juga: Jadwal Bola Malam Ini 8 Desember 2022: Liga 1 Gelar 3 Laga, Perempat Final Piala Dunia Mulai Besok

Seto Nurdiyantoro (KOLASE INSTAGRAM @seto_nurdiyantoro/ Kompas.com Suci Rahayu)

Jika dilihat dari Head to Head dari kedua kubu sebenarnya berimbang.

Dengan empat kali bertemu di Liga 1 keduanya sama-sama memetik satu kemenangan dan dua kali imbang.

Head to Head PSS vs Madura United di Liga 1

Madura United: 1 Menang

PSS Sleman: 1 Menang

Imbang: 2

5 Laga Terakhir PSS vs Madura United

18/01/22: PSS Sleman vs Madura United 1-1

25/09/21: Madura United vs PSS Sleman 1-0

23/03/21: Madura United vs PSS Sleman 2-1

29/09/19: PSS Sleman vs Madura United 2-2

31/07/19: Madura United vs PSS Sleman 0-1