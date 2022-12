/Muhammad Nursina

Jadwal Liga 1 Hari Ini: PSIS Semarang vs Borneo FC & RANS Nusantara vs Persikabo 1973 - Bek PSIS Semarang, Alfeandra Dewangga (bawah kiri) menghalau bola dari gangguan striker Madura United, Alberto Goncalves (tengah) dalam laga Madura United vs PSIS Semarang lanjutan BRI Liga 1 2022/2023 di Stadion Manahan, Solo, Senin (5/12/2022) sore. TRIBUNNEWS/Muhammad Nursina