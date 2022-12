Jadwal Liga 1 2022 Hari Ini: Persikabo 1973 vs Arema FC, Dewa United vs Persib, Live Indosiar

Tribunnews/JEPRIMA

Selebrasi pemain Persib Bandung D Da Silva usai mencetak gol kegawang Persebaya Surabaya pada pertandingan Liga 1 di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (10/12/2022). Hingga pluit akhir Persebaya Surabaya harus mengakui kekalahannya dari Persib Bandung 2-1. Jadwal Liga 2022 hari ini, Rabu (14/12/2022) akan menyajikan laga: Persikabo 1973 vs Arema FC, Persis vs Barito Putera, dan Dewa United vs Persib. Tribunnews/Jeprima