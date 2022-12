Jadwal Bola Malam Ini 16 Desember: Liga 1 2022 Gelar 3 Laga, Ada Duel Persija vs Persebaya

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal bola malam ini menghadirkan pertandingan Liga 1 2022/2023 pada Jumat, (16/12/2022).

Pekan ke-15 Liga 1 2022/2023 menyuguhkan 3 partai, meliputi Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya, PSS Sleman vs PSIS Semarang, dan RANS Nusantara FC vs Bhayangkara FC, Live Indosiar.

Sedangkan gelaran Piala Dunia 2022 baru kembali menggelar laga perebutan juara tiga pada (17/12) dan partai final (18/12).

Untuk itu, pecinta sepakbola hanya akan dimanjakan dengan pertandingab Liga 1 2022/2023 yang menghadirkan 3 laga.

Duel tim elite Indonesia antara Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya dijadwalkan kick off pukul 15.00 WIB.

Dua tim tersebut bakal saling sikut untuk memperbaiki peringkat mereka di papan klasemen Liga 1.

Pemain Persija Jakarta Kudela berebut bola diudara dengan pemain Persik Kediri Juliansyah pada pertandingan Liga 1 di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (10/12/2022). Pertandingan pada babak pertama kedua tim berhasil mencetak gol dengan skor 1-1. Tribunnews/Jeprima (Tribunnews/JEPRIMA)

Macan Kemayoran untuk menjaga asa merengkuh trofi, sedangkan Bajol Ijo untuk masuk ke 10 besar.

Sedangkan partai kedua antara PSS Sleman vs PSIS Semarang dijadwalkan kick off pukul 18.00 WIB.

Tiga poin menjadi harga mati bagi PSS untuk menjauh dari lubang degradasi.

Lalu pertandingan terakhir antara RANS Nusantara FC vs Bhayangkara FC bakal digelar pukul 20.15 WIB.

Jadwal Bola Malam Ini

Jumat, (16/12/2022)

Liga 1 2022/2023

Pukul 15.00 WIB - Persija Jakarta vs Persebaya Surabaya (Live Indosiar)

Pukul 18.00 WIB - PSS Sleman vs PSIS Semarang (Live Indosiar)

Pukul 20.15 WIB - RANS Nusantara FC vs Bhayangkara FC (Live Indosiar)

