Jadwal Bola Malam Ini 17 Desember - Piala Dunia 2022, Liga 1 hingga Live SCTV dan Indosiar

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal siaran langsung bola malam ini menyuguhkan laga menarik dari Liga 1 2022 dan Piala Dunia 2022, Sabtu (17/12/2022).

Perebutan juara ketiga Piala Dunia 2022 maupun Liga 1 2022 tayang di SCTV, Indosiar, maupun dapat diakses via live streaming Vidio.com.

Dari gelaran Liga 1 2022 hari ini pekan 15 terhampar tiga laga meliputi, Persik Kediri vs Dewa United, Arema FC vs Persita Tangerang, dan Barito Putera vs Persikabo ‪1973.

Sedangkan perebutan juara ketiga Piala Dunia 2022 tersaji antara Kroasia vs Maroko di Stadion Khalifa Internasional pukul 22.00 WIB.

Kroasia dan Maroko siap tampil ngotot untuk memperebutkan tempat Ketiga di Piala Dunia 2022 Qatar dalam laga yang digelar di Stadion Khalifa International, Ar-Rayyan pada Sabtu (17/12) Pukul 22:00 WIB. (Grafis Tribunnews/ Bayu Priadi Pamilih)

Jadwal Bola Malam Ini

Liga 1 2022

Sabtu, 17 Desember 2022

Jam 15.15 WIB: Persik Kediri vs Dewa United - (Vidio)

Jam 15.15 WIB: Arema FC vs Persita Tangerang - (Vidio, Indosiar)

Jam 18.15 WIB: Barito Putera vs Persikabo ‪1973 - (Vidio, Indosiar)

Piala Dunia 2022 (Perebutan Juara Ketiga)

Sabtu, 17 Desember 2022

Jam 22.00 WIB: Kroasia vs Maroko - (SCTV, Vidio, Indosiar)

Link Live Streaming