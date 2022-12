Video Momen Mendiang Sinisa Mihajlovic Menangis Terharu Saat Berjuang Melawan Leukemia

TRIBUNNEWS.COM - Publik sepakbola internasional, khususnya Liga Italia, beduka.

Pemain legendaris Serbia, Sinisa Mihajlovic, yang menghabiskan sebagian besar kariernya di kompetisi sepakbola Liga Italia, meninggal dunia di usia 53 tahun karena kanker darah.

Kabar meninggalnya Sinisa Mihajlovic menjadi pukulan hebat bagi publik sepakbola Italia.

Secara nyata, Sinisa Mihajlovic ikut berkontribusi dan mewarnai kompetisi Liga Italia lewat torehan gol-gol hebatnya saat masih aktif bermain.

Sinisa Mihajlovic juga ikut menyumbangkan kontribusinya sebagai pelatih di klub-klub Serie A setelah pensiun sebagai pemain.

Hebatnya, saat divonis mengidap kanker darah, Sinisa Mihajlovic menyatakan ketegarannya lewat kelimat yang inspiratif.

Sinisa Mihajlovic memperlakukan penyakitnya bak dia akan menghadapi lawan tangguh di pertandingan sepakbola.

Tanpa gentar, Sinisa mengaku akan berduel secara terhormat terhadap leukemia.

“I respect the illness, I will face it, with chest puffed out, looking it in the eyes, the way I always have done” (Saya menghormati penyakit ini, saya akan menghadapinya, dengan dada membusung, saya akan menatapnya di mata, seperti yang saya lakukan sebelum-sebelumnya)," ujar Sinisa Mihajlovic kala itu.

Kalimat ini di-repost oleh pakar sepakbola Italia, Fabrizio Romano yang secara terbuka menyatakan rasa salutnya atas sikap petarung yang dimiliki Sinisa Mihajlovic.

Rasa salut atas sikap Sinisa Mihajlovic juga ditunjukkan oleh skuad Bologna.

Sinisa Mihajlovic yang pernah menjadi bagian penting dari Bologna, mendapat dukungan moril dari para penggawa rossoblu saat tengah menjalani pengobatan di sebuah pusat medis di Italia.

Momen itu terjadi saat Bologna sukses mengalahkan Inter Milan di pertandingan Serie A Liga Italia musim 2021 pada 28 April 2022.