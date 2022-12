Rekap Hasil Bola Tadi Malam: Kroasia Juara Ketiga Piala Dunia, Juventus Tumbangkan Arsenal

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini rekap hasil bola tadi malam yang menyajikan berbagai hasil menarik dari Piala Dunia 2022 dan laga ujicoba, Sabtu (17/12/2022) s/d Minggu (18/12/2022) dinihari WIB.

Sebagaimana misal Piala Dunia 2022 yang akhirnya menisbatkan Kroasia sebagai juara ketiga setelah mengalahkan Maroko.

Berlangsung di Stadion Khalifa Internasional, Kroasia sukses menyudahi perlawanan Maroko dengan skor 2-1 dan menyegel gelar juara ketiga.

Para pemain Kroasia merayakan dengan medali setelah memenangkan pertandingan play-off perebutan tempat ketiga Piala Dunia Qatar 2022 antara Kroasia dan Maroko di Khalifa International Stadium di Doha pada 17 Desember 2022. (ADRIAN DENNIS / AFP)

Kroasia sukses menyamai capaian mereka tahun 1998 saat menjadi juara ketiga pula di ajang empat tahunan tersebut.

Raihan gelar ketiga pun seperti obat penawar luka bagi Kroasia setelah gagal melaju ke semifinal, setelah ditumbangkan Argentina, beberapa hari yang lalu.

Beralih ke laga ujicoba, tim-tim top Eropa melakoni beberapa pertandingan sebagai persiapan menyambut kompetisi pasca Piala Dunia 2022.

Contohnya Arsenal yang gencar melakukan ujicoba dalam beberapa pekan terakhir melawan tim-tim top Eropa.

Setelah menjadi juara Dubai Cup, Arsenal mencoba kekuatan Juventus dalam laga ujicoba yang digelar di Stadion Emirates, dinihari tadi.

Hanya saja memang, ujicoba melawan Juventus menghasilkan hasil pahit lantaran Arsenal kalah di kandang sendiri.

Apesnya, kekalahan yang diterima Arsenal berasal dari dua gol bunuh diri pemainnya sendiri yaitu Granit Xhaka dan Rob Holding.

Kekalahan dua gol tanpa balas akhirnya mewarnai laga ujicoba terakhir Arsenal sebelum menatap laga Boxing Day melawan West Ham, pekan depan.

Dalam laga ujicoba lainnya, Napoli juga menelan kekalahan melawan Villarreal dengan skor 2-3.

Sementara, Inter Milan harus puas bermain imbang dengan skor 1-1 saat bertanding melawan Real Betis.

Rekap Hasil Bola Tadi Malam:

- Kroasia 2-1 Maroko

- Arsenal 0-2 Juventus

- Napoli 2-3 Villarreal

- Real Betis 1-1 Inter Milan

- Nice 1-1 Atalanta

(Tribunnews.com/Dwi Setiawan)