Hasil Babak I Bali United vs PSS Sleman di Liga 1 2022, Peluang Mbarga Ditepis Ridwan, Skor 0-0

TRIBUNNEWS.COM - Hasil babak pertama Bali United masih bermain imbang 0-0 dengan PSS Sleman dalam lanjutan pekan 16 Liga 1 2022 di Stadion Manahan, Senin (19/12) malam WIB.

Bali United maupun PSS Sleman masih sulit mengembangkan permainan terbaiknya. Kedua tim juga tidak mampu menembus rapatnya pertahanan masing-masing.

Terdapat salah satu peluang emas yang didapatkan Privat Mbarga pada penghujung babak pertama menit 40.

Pesepak bola PSS Sleman, M Rifky Suryawan (tengah) mengadang pesepak bola Bali United, I Gede Agus Mahendra (kanan) dalam lanjutan BRI Liga 1 2022/2023 antara Bali United melawan PSS Sleman di Stadion Manahan, Solo, Senin (19/12/2022) malam. (TRIBUNNEWS/Muhammad Nursina)

Baca juga: Prediksi Skor Bali United vs PSS Sleman di Liga 1 2022, Serdadu Tridatu Diprediksi Unggul 2-0

Mbarga yang menerima sodoran umpan Eber Bessa membawa bola masuk ke dalam area penalti PSS Sleman.

Situasi ini sukses dibaca Muhammad Ridwan yang keluar meninggalkan gawang timnya.

Dalam situasi one on one, Ridwan sukses menepis tembakan yang dilepaskan Mbarga.

Kesuksesan Ridwan menepis tendangan Mbarga sekaligus mengakhiri babak pertama yang bertahan dengan skor 0-0.

Jalannya Pertandingan

Awal laga dimulai langsung disuguhkan pelanggaran yang menimpa bomber Bali United.

Eber Bessa dilanggar oleh salah satu pemain PSS Sleman pada menit kedua.

Skema tendangan bebas ini belum mampu membahayakan gawang lawan.

Tiga menit kemudian, Bessa mencoba mencoba peruntungannya dengan sebuah tembakan.

Sayangnya usaha tembakan Bessa masih melambung jauh dari gawang Muhammad Ridwan.

Bali United masih mendominasi serangan hingga masuk menit kesepuluh.