Jadwal Siaran Langsung Piala AFF 2022 Brunei vs Thailand Jam 20.30 WIB, Link Gratis di Sini - Pelatih kepala Thailand Alexandre Polking (kanan) memberi isyarat di samping pelatih Vietnam Park Hang-seo selama leg kedua pertandingan semifinal sepak bola AFF Suzuki Cup 2020 antara Vietnam dan Thailand di National Stadium di Singapura pada 26 Desember 2021. Roslan RAHMAN / AFP

TRIBUNNEWS.COM - Simak jadwal siaran langsung Piala AFF 2022 Brunei Darussalam vs Thailand, Selasa (20/12/2022).

Berlangsung di Stadion Kuala Lumpur, laga Brunei vs Thailand akan digelar mulai pukul 20.30 WIB.

Laga Brunei vs Thailand Piala AFF 2022 dapat disaksikan melalui tayangan iNews TV atau live streaming via RCTI Plus.

Link Live Streaming

Jadwal Piala AFF Hari ini Selasa (20/12/2022):

Pukul 17.00 - Kamboja vs Filipina

Pukul 20.30 - Brunei Darussalam vs Thailand

Juara Bertahan Lakoni Laga Perdana

Thailand yang bertindak sebagai juara bertahan di Piala AFF 2022 bakal melakoni laga perdananya.

Brunei Darussalam akan menjadi tim yang akan dihadapi tim dari negeri gajah putih itu.

Skuad asuhan Mano Polking itu tentunya akan mencari tiga poin penuh.

Tampil di Stadion Kuala Lumpur, Thailand lebih diunggulkan.

Pasalnya Thailand adalah juara bertahan dan secara ranking FIFA, pasukan Mano Polking lebih unggul.

Kini Thailand berada di urutan 111 ranking FIFA.

Sedangkan Brunei Darussalam di urutan ke 190.

Oleh karena itu Thailand lebih dijagokan untuk rengkuh 3 poin penuh pertama di Piala AFF 2022.

Daftar Skuad Timnas Thailand

Kiper

Kittipong Phuthaewchueak, BG Pathum United

Kampol Pathomakul, Ratchaburi FC Club

Saranon Anuin, Chiang Rai United

Bek

Theerathon Bunmathan, Buriram United

Sasalak Haiprakhon, Klub Buriram United

Pansa Hemviboon, Klub Buriram United

Kritsada Kaman, klub Chonburi FC

Chalermsak Aukkee, Police Tero FC

Suphanan Bureerat, Port FC

Jakkaphan Praisuwan, BG Club, Pathum United

Chatmongkol Rueangthanarot, Chonburi FC Club

Gelandang

Sumanya Purisai, Chonburi FC

Bodin Phala, Port FC

Jaroensak Wonggorn, Klub Muang Thong United

Sarach Yooyen, BG Club Pathum United

Sivakorn Tiatrakul, Klub Sepak Bola Chiang Rai United

Peeradon Chamrasamee, Buriram United Club

Channarong Promsrikaew, klub Chonburi FC

Weerathep Pomphan, Muangthong United Club

Ekanit Panya, klub Muang Thong United

Sanrawat Dechmitr, Kedah Darul Aman FC (Malaysia)

Penyerang

Teerasil Dangda, BG Club Pathum United

Adisak Kraisorn, Klub Muangthong United

Poramet Artjvirai, klub Muangthong United.

(Tribunnews.com/Niken)