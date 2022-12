Sah! Postingan Lionel Messi Angkat Trofi Piala Dunia 2022 Pecahkan Rekor Milik Sebutir Telur

TRIBUNNEWS.COM - Postingan foto yang diunggah Lionel Messi saat mengangkat trofi Piala Dunia 2022 akhirnya memecahkan rekor dalam sejarah instagram.

Postingan tersebut akhirnya berhak dinisbatkan sebagai foto dengan jumlah likes terbanyak dalam sejarah instagram.

Berdasarkan pantauan Tribunnews per hari ini, Selasa (20/12/2022) pukul 17.25 WIB, postingan tersebut telah disukai oleh 56.161.434 pengguna aktif instagram.

Baca juga: Ibarat Manusia Sejuta Rekor, Lionel Messi Dua Langkah Lagi Lewati Capaian Daniel Alves

Sebelumnya, postingan dengan likes terbanyak masih dipegang oleh unggahan foto sebutir telur milik @world_record_egg.

Postingan tersebut disukai kurang lebih 55,7 juta likes oleh pengguna instagram.

Hanya saja postingan instagram dengan jumlah likes terbanyak akhirnya diambil alih oleh Lionel Messi.

Jumlah likes postingan Messi pun sepertinya masih akan terus bertambah dalam beberapa waktu kedepannya.

Alasan Lionel Messi Akhiri Perdebatan Status GOAT Pasca-Juara Piala Dunia 2022

Keberhasilan Lionel Messi cs meraih trofi juara Piala Dunia 2022 mengakhiri penantian Argentina selama 36 tahun.

Kali terakhir Tim Tango merengkuh prestasi serupa tersaji di World Cup edisi 1986.

Nama Messi menjadi sorotan, lantaran dia mengemban tugas sebagai 'tukang gendong' tim. Terbukti dengan 7 gol yang dia ukir selama Piala Dunia 2022 berlangsung.

Meski kalah saing dari Kylian Mbappe dalam perebutan sepatu emas, namun kilau seorang Messi tetap bersinar terang.

Lantas apa yang menjadi alasan Messi lebih layak menjadi 'The One And Only GOAT' ketimbang Ronaldo, berikut rangkumannya.

1. Gelar Juara Piala Dunia Jadi Pembeda