Kiper Kamboja Keo Soksela Jadi Man of The Match Lawan Timnas Indonesia: Laga Sangat Berat

Kiper Kamboja Keo Soksela Jadi Man of The Match Lawan Timnas Indonesia: Beberkan Kekuatan Garuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kiper Timnas Kamboja, Keo Soksela menyebut laga timnya menghadapi Timnas Indonesia menjadi pertandingan sangat berat.

Laga kedua Kamboja di fase grup A Piala AFF 2022 itu tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Jumat (23/12/2022).

Dalam duel tersebut, tim berjulukan Pasukan Angkor itu harus menyerah 1-2 dari tim tuan rumah.

"Bagi saya dan tim kami, ini adalah pertandingan yang sangat berat," ujar peraih Man of The Match di laga Indonesia vs Kamboja itu.

Keo Soksela memang menjadi sosok di balik suksesnya Kamboja tidak kebobolan lebih dari dua gol meski Timnas Indonesia punya sederet peluang emas termasuk momen one on one Egy Maulana Vikri berhadapan dengan sang kiper.

Meski ia mengaku senang dengan performa timnya, Keo tetap kecewa karena gagal mengamankan poin.

Sejatinya, Timnas Kamboja sempat menyamakan kedudukan pada menit ke-15, namun, 20 menit berselang, Witan Sulaeman berhasil menggandakan keunggulan skuad Garuda - julukan Timnas Indonesia.

"Saya senang dengan peforma tim, tapi sangat kecewa karena gagal mendapatkan kemenangan di laga ini," ungkap Keo Soksela.

Sementara itu, Pelatih Kamboja, Ryu Hirose mengatakan, kesulitan utama yang dilalui oleh anak didiknya ialah sulit menahan laju serangan skuad asuhan Shin Tae-yong.

Menurutnya, lini serang Indonesia memang tampil ofensif dan dominan sehingga bisa menguasai jalannya pertandingan.

"Kesulitan di laga ini adalah penyerang yang lebih kuat dari kami. Jadi kami kesulitan mengembangkan permainan saat memegang bola," ucap Ryu.

Atas hasil kali ini, Kamboja merosot ke peringkat ke-4 klasemen sementara.

Pasukan Angkor membukukan tiga poin, hasil dari dua pertandingan yang dijalankan.

Pada pertandingan selanjutnya, Kamboja akan menjalani laga ketiga fase grup dengan menghadapi Brunei Darussalam, Kamis (29/12/2022).

Sementara Timnas Indonesia duduk di posisi ke-3 dengan torehan tiga poin dari satu pertandingan yang telah dijalankan.

Timnas Indonesia akan bertandang ke Stadion Kuala Lumpur (KLFA), markas dari Brunei Darussalam, Senin (26/12/2022).