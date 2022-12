Prediksi Skor Borneo FC vs PSM Makassar: Duel Sengit Tim Papan Atas, Pesut Etam Unggul Head to Head

Selebrasi pemain PSM Makassar dalam lanjutan Liga 1 2022/23 saat melawan PSIS Semarang di Stadion Sultan Agung, Bantul, Senin (19/12/2022). PSM Makassar akan bertemu Borneo FC di pekan ke-17 Liga 1. Prediksi skor Borneo FC vs PSM Makassar, skuad Juku Eja sedikit lebih diunggulkan untuk menang dibanding Pesut Etam. (TRIBUNJOGJA.COM/ HANIF SURYO)

TRIBUNNEWS.COM - Duel tim papan atas untuk memperebutkan puncak klasemen akan terjadi di pekan ke-17 BRI Liga 1 2022/2023.

Salah satu partai yang akan akan digelar yakni antara Borneo FC vs PSM Makassar, dua tim yang kini menempati empat besar klasemen.

Prediksi skor Borneo FC vs PSM Makassar, skuad Juku Eja sedikit lebih diunggulkan untuk menang dibanding Pesut Etam.

Menurut Sofascore, PSM akan menang dengan skor 1-2 atas Borneo FC dengan peluang kemenangan sebesar 63 persen.

Namun Prediksi menurut Tribunnews, Borneo FC vs PSM Makassar akan berakhir dengan hasil imbang.

Prediksi Skor Borneo FC vs PSM Makassar

Sofascore: Borneo FC 1-2 PSM Makassar

Tribunnews: Borneo FC 2-2 PSM Makassar

Pesut Etam Unggul Head to Head

Tapi tentu kemenangan ini bukanlah suatu hal yang mudah bisa didapatkan oleh PSM yang diasuh Bernardo Tavares.

Laga ini bisa jadi akan berbeda dengan prediksi skor, mengingat performa kedua tim dalam beberapa laga sebelumnya plus jika merujuk pada rekor head to head Bornoe FC vs PSM Makassar.

Dari lima laga terakhir di Liga 1, kedua tim sama-sama baru satu kali menelan kekalahan pasca-kompetisi Liga kembali dihelat pada awal Desember lalu.

Namun Borneo FC meraih 2 kali imbang sedangkan PSM baru sekali imbang.

Namun jika menilik rekor Head to Head antara kedua tim di pertemuan sebelumnya, laga ini bisa jadi akan berkesudahan hasil imbang atau justru berbuah kemenangan untk Borneo FC.