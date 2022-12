Bikin Selebrasi Ala Messi, Egy Maulana Cerita Insiden Bola 'Nyangkut' Saat One on One Lawan Kiper

Bikin Selebrasi Ala Messi, Egy Maulana Cerita Soal Insiden Bola 'Nyangkut' Saat One on One Lawan Kiper

TRIBUNNEWS.COM - Winger timnas Indonesia, Egy Maulana Vikri menjadi sorotan dalam laga perdana Timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2022 melawan Kamboja.

Satu di antaranya adalah saat Egy Maulana Vikri meniru selebrasi bintang Argentina, Lionel Messi usai mencetak gol di Piala AFF 2022.

Sorotan lain adalah terbuangnya sebuah peluang emas saat Egy Maulana Vikri sudah berhadapan one on one dengan kiper Kamboja.

Baca juga: Shin Tae-yong Sentil Kelemahan Tiga Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia Saat Hadapi Kamboja

Baca juga: Sorotan Timnas Indonesia vs Kamboja, Dua Blunder Jordi Amat, Egy Keserimpet, Demam Panggung?

Egy Maulana Vikri menjadi salah satu aktor penting di balik kemenangan timnas Indonesia atas Kamboja, Jumat (23/12/2022).

Pada laga ini timnas Indonesia menang dengan skor tipis 2-1.

Dua gol timnas Indonesia dicetak oleh Egy Maulana Vikri (7'), dan Witan Sulaeman pada menit ke-35.

Sementara itu, satu gol Kamboja datang lewat Sareth Krya pada menit ke-15.

Seusai mencetak gol, Egy melakukan selebrasi sambil memegangi telinga.

Pemain timnas Indonesia merayakan gol Egy Maulana Vikri dalam laga Grup A PIala AFF 2022, Jumat (23/12/2022) di SUGBK, Senayan, Jakarta. (MUHAMMAD ALIF AZIZ MARDIANSYAH/BOLASPORT.COM)

Selebrasi tersebut mirip yang dilakukan Lionel Messi saat Argentina melawan Belanda babak perempat final Piala Dunia 2022.

Saat Lionel Messi melakukan selebrasi tersebut dihadapan pelatih Belanda, Louis van Gaal.

Messi membalas kritikan Louis van Gaal sebelum laga tersebut.

Sebelum Piala AFF 2022 dimulai, Egy memang mendapat sejumlah kritikan.

Hal itu tak terlepas dari performa Egy yang terus menurun di level klub.