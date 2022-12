Jadwal Liga Italia Pekan 16, Grande Partita Inter Milan vs Napoli di Awal Januari

TRIBUNNEWS.COM - Setelah gelaran Piala Dunia 2022 rampung, jadwal Liga Italia akan memainkan kembali bergulir pada awal Januari 2023.

Meskipun Italia tidak lolos ke Piala Dunia, tapi gelaran Serie A, divisi teratas negara itu telah istirahat sejak 13 November.

Bisa dibilang Piala Dunia 2022 Qatar ini adalah turnamen yang sukses untuk Seria A Liga Italia meski Italia sendiri tidak ikut tampil di ajang empat tahunan FIFA.

Beberapa pemain Serie A Liga Italia ikut tampil di laga final Piala Dunia 2022 Qatar, diantaranya yakni Lautaro Martinez (Inter Milan), Leandro Parede, Angel di Maria, Adrian Rabiot (Juventus) dan Olivier Giroud (AC Milan).

Berbeda dengan Premier League, Ligue 1 dan La Liga, aksi para pemain Liga Italia tidak dilanjutkan hingga Tahun Baru.

Laga baru akan bergulir tengah pekan depan pada Rabu (4/1/2023) hingga Kamis (5/1/2023) yakni partai pekan ke-16.

Terdapat laga Grande Partita melibatkan tim pemegang Capolista yakni Inter Milan vs Napoli.

Selain itu, ada pula laga Salernitana vs AC Milan serta Cremonese vs Juventus dan AS Roma vs Bologna.

Laga Liga Italia Serie A ini akan disiarkan melalui di BeIN Sports dan bisa disaksikan secara live streaming.

Stasiun TV lokal RCTI tidak mengagendakan siaran langsung pertandingan Serie A.

Pekan ke-16 Liga Italia Serie-A

Rabu, 4 Januari 2023

18.30 WIB Salernitana vs AC Milan

18.30 WIB Sassuolo vs Sampdoria

20.30 WIB Spezia vs Atalanta

20.30 WIB Torino vs Hellas Verona

22.30 WIB AS Roma vs Bologna

22.30 WIB Lecce vs Lazio

Kamis, 5 Januari 2023

00:30 WIB Cremonese vs Juventus

00:30 WIB Fiorentina vs Monza

02:45 WIB Inter Milan vs Napoli

02:45 WIB Udinese vs Empoli

