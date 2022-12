Liga Italia - Tammy Abraham Berharap 'Paman' Mourinho Fokus Latih AS Roma Saja

Foto Tammy Abraham bersama Jose Mourinho saat didatangkan dari Chelsea pada Selasa (17/8/2021). Tammy Abraham berharap Jose Mourinho fokus melatih untuk AS Roma saja.

Twitter resmi AS Roma @ASRomaEN

TRIBUNNEWS.COM - Tammy Abraham berharap Jose Mourinho fokus melatih untuk AS Roma saja.

Jose Mourinho dikabarkan tengah dilirik oleh Federasi Portugal untuk dijadikan pelatih menyusul pemecatan Fernando Santos seusai gelaran Piala Dunia 2022.

Striker AS Roma Tammy Abraham tak membantah jika pelatihnya itu sedang dirayu oleh Portugal.

Tapi penyerang asal Inggris ini mengatakan The Special One, julukan Jose Mourinho, hanya fokus melatih AS Roma, dan itulah yang ia harapkan.

"Dia adalah pelatih yang saya butuhkan," kata Tammny, dikutip dari Football Italia.

Baca juga: Portugal Kepincut Jasa Jose Mourinho, AS Roma Bisa Jadi Korban Pilihan The Special One

Abraham tidak heran dengan minat Portugal untuk mendatangan Mou lantaran pelatih yang dianggapnya paman ini adalah seorang yang hebat.

“Dia adalah pelatih yang hebat dan tentu saja, semua orang menginginkannya,” ujarnya kepada Gazzetta.

“Merupakan suatu kehormatan bahwa negara penting seperti Portugal mengejarnya. Saya yakin pelatih fokus pada Roma. Kami telah membaca banyak hal, tetapi kami tidak membicarakannya dan Mourinho selalu berusaha membuat kami berkembang, kami fokus pada musim ini," kata dia.

“Saya sudah mengatakannya di masa lalu, bagi saya, memiliki dia [Mourinho] di sini seperti memiliki seorang paman,” tambah striker 25 tahun ini.

Tammy menganggap Mou adalah seorang yang lebih dari sekadar pelatih.

"Dia adalah titik referensi dan dia menginginkan yang terbaik dari saya, jadi dia memotivasi saya dalam segala hal."

“Dia memberi tahu saya ketika saya tidak bermain bagus dan bahkan ketika saya melakukannya, dia tidak puas. Itu yang saya butuhkan. Seorang pelatih yang selalu membimbing saya,” lanjutnya.

Pemain depan AS Roma, Tammy Abraham bereaksi setelah gagal membobol gawang Napoli selama pertandingan sepak bola Serie A Italia di stadion Olimpiade, pada 23 Oktober 2022. (Vincenzo PINTO / AFP)

Baca juga: Amukan Jose Mourinho Menggelegar, The Special One Murka dengan Bek AS Roma Ini

Tammy telah mencetak 31 gol dan membukukan 7 assist dari 73 penampilan bersama AS Roma sejak didatangkan pada Agustus 2021 lalu.

AS Roma saat ini berada di klasemen nomor 7 dengan 27 poin dari 15 laga, sama dengan Atlantar yang berada satu tingkat di atasnya.

Tim Ibu Kota Italia ini tertinggal 14 poin dari Napoli yang kini menjadi capolista.

Gialarossi akan kembali melanjutkan laga sisa musim ini pada 4 Januari di kandang melawan Bologna.

Akankah Roma berhasil mendapatkan penempatan Liga Champions musim ini?

“Kami akan melakukan yang terbaik dan kita akan melihat apa yang terjadi, tapi saya pikir begitu,” pungkas sang striker.

(Tribunnews.com/Tio)