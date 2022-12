Live Streaming TV Online Brentford vs Tottenham Hotspur di Liga Inggris, Tanding Jam 19.30 WIB

Gelandang Tottenham Hotspur, Rodrigo Bentancur merayakan dengan rekan satu timnya setelah mencetak gol keempat timnya ke gawang sang tamu Leeds selama pertandingan sepak bola Liga Premier Inggris, pada 12 November 2022. Berikut link streaming laga pekan ke-17 Liga Inggris edisi Boxing Day antara Brentford vs Tottenham Hotspurs, Senin (26/12/2022) pukul 19.30 WIB.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut link streaming tv online laga pekan 17 Liga Inggris antara Brentford vs Tottenham Hotspur, Senin (26/12/2022).

Pertandingan Brentford vs Tottenham Hotspur digelar di Gtech Community Stadium pukul 19.30 WIB.

Keseruan duel Brentford vs Tottenham Hotspur bertajuk Boxing Day dapat disaksikan via live streaming Vidio.

Link Live Streaming Brentford vs Tottenham Hotspurs:

> > > Vidio.com < < <

Striker Tottenham asal Korea Selatan Son Heung-Min (kedua dari kiri) meninggalkan lapangan setelah mengalami cedera saat gelandang Tottenham asal Brasil Lucas Moura (kanan) mengikutinya selama pertandingan sepak bola grup D Liga Champions UEFA antara Olympique Marseille (OM) dan Tottenham Hotspur di Stadion Velodrome di Marseille, Prancis selatan pada 1 November 2022. (Christophe SIMON / AFP)

Jika berkaca dari head to head kedua tim, The Lilywhites (Tottenham Hotspurs) lebih diunggulkan di laga nanti mengingat Tottenham Hotspur selalu memenangkan laga saat berjumpa dengan The Bees.

Hasil 3 Pertemuan Terakhir Brentford vs Tottenham:

23/04/22 - Brentford 0-0 Tottenham

03/12/21 - Tottenham 2-0 Brentford

06/01/21 - Tottenham 2-0 Brentford

Terlepas dari itu, berikut rangkuman data dan fakta laga Brentford vs Tottenham Hotspur yang dirangkum dari laman resmi klub.

1. Rapor Apik Spurs di Boxing Day

Tercatat dalam 15 laga terakhir Boxing Day di Liga Inggris, Spurs bisa menepuk dada. Mereka sekalipun belum menelan kekalahan.

Rinciannya, 12 kemenangan dan tiga laga sisa berakhir imbang.

Kali terakhir klub London Utara ini menelan kekalahan di pertandingan Boxing Day tahun 2003, tepatnya tunduk di kaki Portsmouth dengan skor 2-0.

Laga melawan Brentford bisa menjadi ajang bagi Spurs memperpanjang catatan apiknya ini. Tentu saja, torehan unbeaten 15 laga Boxing Day menjadi stimulus bagi Harry Kane dkk untuk mengamankan kemenangan.

2. Hoki Gol Harry Kane di Boxing Day Mantul

Harry Kane menjadi andalan Tottenham Hotspur untuk mendulang gol. Meski di ajang Piala Dunia 2022 kemarin tajinya seakan hilang di telan bumi, namun bomber Timnas Inggris ini tampil gacor bersama klub.

Musim ini dia sudah membukukan 12 gol di Liga Inggris, selisih enam angka dari top skor sementara, Erling Haaland.

Pundi-pundi gol Harry Kane diprediksi bakal nambah mengingat rekam jejaknya bermain di tanggal 26 Desember alias Boxing Day sangatlah apik.

Tidak ada pemain di Liga Inggris yang mencetak gol sebanyak Kane dalam tajuk Boxing Day.

Kane memiliki 9 gol yang diukir dalam 6 laga Boxing Daya saja. Torehan ini sama dengan eks penyerang Liverpool, Robbie Fowler.

Andai Kane besok malam mengukir gol ke gawang Brentford, dipastikan dia menjadi pemain dengan jumlah gol terbanyak di Premier League pada laga Boxing Day.

3. Unbeaten 74 Tahun Jumpa si Lebah

Selain taji Harry Kane, Tottenham Hotspur juga menorehkan statistik positif ketika menghadapi Brentford.

Mereka belum pernah kalah dalam 74 tahun terakhir menghadapi klub London Barat itu.

Kekalahan terakhir Spurs terjadi di White Hart Lane 1948 lalu saat ditaklukkan Brentford dengan skor 2-0.

Setelah kekalahan tersebut, Spurs tak pernah KO ketika menghadapi klub sesama London ini. Total dalam 13 pertemuan terakhir, rival abadi Arsenal ini mengemas 9 kemenangan dan 4 kali imbang.

4. Clean Sheet

Tottenham Hotspur dalam lima pertemuan terakhir malawan Brentford di semua kompetisi selalu menorehkan clean sheet alias tak pernah kebobolan.

Terakhir kali gawang Spurs dikoyak pemain Brentford terjadi di musim 1998.

(Tribunnews.com/Ali,Giri)