Indonesia vs Thailand Piala AFF 2022, Striker Andalan Gajah Perang Siap Teror Skuad Garuda

Jelang Timnas Indonesia vs Thailand di Piala AFF 2022, striker terbaik Gajah Perang akui siap teror skuad Garuda di kandang SUGBK

TRIBUNNEWS.COM - Striker Thailand, Teerasil Dangda akui siap teror timnas Indonesia jelang duel mereka di Piala AFF 2022.

Teerasil Dangda yang baru saja cetak brace di gawang Filipina pada Senin (26/12/2022) malam, mulai percaya diri.

Teerasil Dangda mencatatkan namanya di papan skor setelah berhasil mencetak gol di menit 3 dan 41 melalui titik putih.

Teerasil Dangda tentu saat ini masuk dalam jajaran perebutan top skor Piala AFF 2022.

Selain itu, nama Teerasil Dangda juga dinobatkan sebagai Man of The Match di laga Thailand vs Filipina Piala AFF 2022.

Pasalnya, Teerasil Dangda tak hanya menyumbangkan dua gol melainkan satu assist untuk keunggulan skuad Gajah Perang.

Tentu, label pemain terbaik melekat pada Teerasil Dangda saat ini.

Bahkan Teerasil Dangda mengaku bersiap untuk tempur di kandang timnas Indonesia.

"Saya senang saya melakukan (2 gol dan 1 assist). Senang kami memainkan pertandingan pertama di kandang dan banyak suporter yang datang untuk melihat kita pesta gol di rumah kita sendiri," ujar Teerasil Dangda, dikutip Ball Thai.

Bahkan Teerasil Dangda mengaku pertandingan melawan Indonesia bukanlah laga yang perlu mereka khawatirkan.

"Mengunjungi Indonesia di pertandingan berikutnya sudah seperti permainan yang tak perlu dipikirkan lagi."

"Kita harus siap dan lakukanlah pekerjaan rumahmu (Indonesia) sebaik-baiknya, semoga game besok bisa kita mainkan sesuai cara permainan kita dan semoga hasil baik saat menghadapi Indonesia," pungkas Teerasil Dangda.

Diketahui, Indonesia akan menjamu Thailand di laga lanjutan fase grup A Piala AFF 2022.

Laga Indonesia vs Thailand digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis (29/12/2022).

