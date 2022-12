Jadwal Bola Malam Ini 27 Desember: Vietnam vs Malaysia Piala AFF 2022, Chelsea & MU di Liga Inggris

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal bola malam ini mempertandingkan dua laga English Premier League atau Liga Inggris serta dua partai Piala AFF 2022, Selasa hingga Rabu dinihari, (27-28/12/2022).

Di ajang Piala AFF 2022, ada dua laga yang dipertandingkan dari Grup B, yakni Laos vs Singapura, dan Vietnam vs Malaysia.

Sementara untuk Liga Inggris, yakni mempertandingkan Chelsea vs Bournemouth, serta Manchester United vs Nottingham Forest.

Jadwal Piala AFF 2022 Laos vs Singapura digelar di New Laos National Stadium, kick off pukul 17.00 WIB.

Singapura yang kini di urutan tiga klasemen, wajib menang guna menjaga asa untuk lolos ke semifinal.

Sementara laga lainnya, yakni Vietnam vs Malaysia bakal dihelat di My Dinh National Stadium kick off pukul 19.30 WIB.

Kemenangan melawan Vietnam akan terasa vital bagi perjalanan Malaysia di panggung Piala AFF edisi kali ini.

Tambahan tiga poin otomatis akan membuat Malaysia memuluskan langkah mereka lolos ke semifinal Piala AFF 2022.

Laga Piala AFF 2022 ini akan disiarkan langsung di iNews TV dan bisa disaksikan melalui live streaming RCTI+.

Sedangkan untuk Liga Inggris, dua tim besar yakni Chelsea dan Manchester United bakal menjamu lawan mereka di laga pekan ke-17, Rabu (28/12/22) dini hari.

The Blues ditantang tim papan bawah Bournemouth di Stamford Birdge, sedangkan Setan Merah menjamu Jesse Lingard cs, Nottingham Forest di Old Trafford.

Menilik kekuatan lawan, MU dan Chelsea diprediksi bakal tak akan terlalu sulit untuk memenangi laga atas lawan mereka.

Piala AFF 2022 27 Desember 2022

Pukul 17.00 WIB: Laos vs Singapura

Pukul 19.30 WIB: Vietnam vs Malaysia

Liga Inggris 28 Desember 2022

Pukul 00.30 WIB: Chelesa vs Bournemouth

Pukul 03.00 WIB: Manchester United vs Nottingham Forest

Link Live Streaming

Piala AFF 2022

Liga Inggris 2022

