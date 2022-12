Prediksi Skor Chelsea vs Bournemouth: Unggul Head to Head, Rasio Kemenangan The Blues Tinggi

CARLOS JASSO / AFP

Gelandang Chelsea Inggris Raheem Sterling (kedua dari kiri) merayakan dengan rekan satu timnya setelah mencetak gol pembuka pertandingan sepak bola Liga Premier Inggris antara Chelsea dan Leicester City di Stamford Bridge di London pada 27 Agustus 2022. Prediksi skor Chelsea vs Bournemouth di Liga Inggris, The Blues unggul head to head.