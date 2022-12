Prediksi Skor AJ Auxerre vs AS Monaco di Ligue 1: Les Rouge et Blanc Dijagokan Menang Tipis

Bek Monaco asal Prancis Axel Disasi (kiri) melakukan selebrasi setelah mencetak gol pada pertandingan kualifikasi ketiga Liga Champions UEFA antara AS Monaco dan PSV Eindhoven di "Louis II Stadium" di Monaco pada 2 Agustus 2022. Beberapa bursa prediksi skor mengunggulkan AS Monaco akan memenangi laga atas AJ Auxerre di lanjutan Ligue 1, Prancis.

TRIBUNNEWS.COM - Beberapa bursa prediksi skor mengunggulkan AS Monaco akan memenangi laga atas AJ Auxerre di lanjutan Ligue 1, Prancis.

Pertarungan AJ Auxerre vs AS Monaco akan dilaksanakan pada Rabu (28/12/2022) pukul 23.00 WIB.

Les Rouge et Blanc (julukan Monaco) diunggulkan menang karena secara head to head maupun performa mereka di Ligue 1 lebih mentereng daripada AJ Auxerre.

Saat ini skuad asuhan Philippe Clement berada di peringkat keenam dengan 27 poin sementara pasukan Christophe Pelissier berada di peringkat ke-17 dengan 13 poin.

Prediksi Skor

SportsMole: AJ Auxerre 0-1 AS Monaco

Sportskeeda: AJ Auxerre 1-2 AS Monaco

Kedua tim memperoleh hasil yang kurang maksimal pada laga terakhir mereka di Ligue 1 sebelum jeda kompetisi Piala Dunia 2022 dimulai.

AJ Auxerre dibabat oleh Paris Saint-Germain dengan skor 5-0.

Sementara AS Monaco tumbang dengan skor 2-3 dari Olympique Marseille di kandang sendiri.

Kemudian, AJA (julukan Auxerre) baru memenangi tiga laga di Ligue 1 musim ini dan tiga kemenangan itu hadir di laga kandang.

Jadi mereka punya kans untuk menyulitkan AS Monaco pada laga ini.

Head to Head AJ Auxerre vs AS Monaco

(13/4/2013): AJ Auxerre 0-2 AS Monaco