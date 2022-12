Leeds vs Man City: Erling Haaland Pecahkan Rekor Pemain Tercepat Cetak 20 Gol di Liga Premier

TRIBUNNEWS.COM- Erling Haaland mencetak rekor sebagai pemain tercepat yang mencetak 20 gol di Liga Premier saat pertandingan Leeds vs Man City.

Saat laga Leeds vs Man City yang digelar di tanah kelahirannya, Erling Haaland menjadi pemain tercepat yang mencetak 20 gol di Premier League, dia melakukannya hanya dalam 14 pertandingan.

Erling Haaland tampil gemilang dan sukses menjadi man of the match dalam pertandingan Leeds vs Man City.

Pertandingan Leeds United melawan Manchester City berakhir dengan kemenangan City dengan skor 3-1.

Satu gol Man City lainnya, dicetak oleh Rodri Hernandez. Sedangkan Leeds United dicetak oleh Pascal Struijk.

Dalam pertandingan itu, Erling Haaland mencetak 2 Gol, membuat 27 Sentuhan, 9 Umpan Akurat, 1 kali umpan kunci.

Haaland mencetak dua gol untuk mencapai torehan 20 gol saat City terus menekan pemimpin klasemen Arsenal.

Haaland akhirnya kembali ke 'rumah' - dan Leeds menggelar tikar selamat datang untuknya.

Orang Norwegia itu lahir di kota Yorkshire pada musim panas tahun 2000 sekitar waktu ayahnya Alf Inge menjadi pemain di Elland Road.

Dan dia jelas merasa nyaman di sana.

Dia menambahkan dua gol lagi untuk membuat penghitungan Liga Premier yang luar biasa untuk musim ini menjadi 20.

Rupanya inilah pertandingan yang pertama Haaland menghadapi klub dari tanah kelahiran, Leeds.

Dan dia hampir memiliki awal yang diimpikan saat dia berlari dengan jelas di menit pertama dan mencoba untuk mengangkat bola melewati Meslier tetapi kiper Prancis itu cukup kuat untuk menahannya.

Haaland bukan satu-satunya bintang kelahiran Leeds di jajaran Man City.