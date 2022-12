Jadwal Bola Malam Ini 30 Desember: Singapura vs Vietnam Piala AFF 2022, Liverpool vs Leicester City

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal bola malam ini menghadirkan beberapa Liga Inggris, Liga Spanyol dan Piala AFF 2022.

Piala AFF 2022 mempertandingkan laga di grup B yakni Myanmar vs Laos serta Singapura vs Vietnam pada Jumat (30/12/2022).

Kick off Myanmar vs Laos dimulai pukul 17.00 WIB sedangkan Singapura vs Vietnam setelahnya di jam 19.30 WIB.

Laga Piala AFF 2022 ini akan disiarkan di iNews TV dan bisa disaksikan melalui live streaming RCTI+.

Sementara untuk laga Liga Inggris, ada dua laga yang bakal digelar pada Sabtu (30/12/2022) dini hari.

Due West Ham vs Brentford serta Liverpool vs Leicester City akan menjadi dua partai pembuka di pekan ke-18 Liga Inggris.

Sedangkan untuk Liga Spanyol, ada empat laga yang bakal digelar, termasuk Real Madrid yang akan bermain menghadapi Real Vallodolid.

Jadwal Bola Malam Ini

Piala AFF 2022

Jumat, 30 Desember 2022

Liga Inggris

Sabtu, 31 Desember 2022

02.45 WIB West Ham vs Brentford

03.00 WIB Liverpool vs Leicester City

Liga Spanyol

Jumat, 30 Desember 2022

23:00 WIB Getafe vs Real Mallorca

Sabtu, 31 Desember 2022

01:15 WIB Celta Vigo vs Sevilla

01:15 WIB Cadiz vs Almeria

03:30 WIB Real Valladolid vs Real Madrid

(Tribunnews.com/Tio)