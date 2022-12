Jadwal Siaran Langsung Bola Malam Ini - Liga Inggris, Liga Spanyol hingga Live MOJI dan Vidio

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal sepak bola malam ini tersaji dari gelaran Liga Inggris dan Liga Spanyol yang menyuguhkan sejumlah laga menarik, Sabtu (31/12/2022) hingga Minggu (1/1/2023) dini hari WIB.

Siaran langsung pertandingan Liga Inggris maupun Liga Spanyol dapat Anda saksikan live MOJI maupun via streaming di Vidio.com.

Liga Inggris pekan 18 akan menyuguhkan enam laga nanti malam, termasuk duel Wolves vs Manchester United, Manchester City vs Everton dan Brighton vs Arsenal.

Sedangkan dari LaLiga Liga Spanyol yang memasuki jornada 16 akan menyuguhkan Derbi Catalan.

Pertemuan dua tim asal Catalonia antara Barcelona menjamu Espanyol akan berlangsung di Stadion Camp Nou. Duel Barcelona vs Espanyol diprediksi berlangsung panas, mengingat rivalitas yang dimiliki.

Baca juga: Rekap Hasil, Klasemen & Top Skor Liga Spanyol: Real Madrid Geser Barcelona, Benzema Dekati Lewy

Liga Inggris

Sabtu, 31 Desember 2022

19.30 WIB - Wolves vs Manchester United - (Vidio)

22.00 WIB - Bournemouth vs Crystal Palace - (Vidio)

22.00 WIB - Fulham vs Southampton - (Vidio)

22.00 WIB - Manchester City vs Everton - (Vidio)

22.00 WIB - Newcastle vs Leeds - (MOJI, Vidio)

Minggu, 1 Januari 2023

00.30 WIB - Brighton vs Arsenal - (Vidio)

Liga Spanyol

Sabtu, 31 Desember 2022

20.00 WIB - Barcelona vs Espanyol - (beIN Sports, Vidio)

22.15 WIB - Real Sociedad vs Osasuna - (beIN Sports, Vidio)

22.15 WIB - Villarreal vs Valencia - (beIN Sports, Vidio)

Link Live Streaming