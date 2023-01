Jadwal Putaran Kedua Liga 1 2022/2023, Laga Persib Bandung vs Persija Digelar 11 Januari

Jadwal putaran kedua Liga 1 2022/2023 termasuk laga tunda Persib Bandung vs Persija Jakarta, mulai 9 Januari 2023 mendatang. - Bek Persija Jakarta, Maman Abdurrahman (ketiga kanan) berduel memperebutkan bola dengan pemain Persib Bandung, Frets Butuan (ketiga kiri) pada lanjutan pekan keduabelas BRI Liga 1 2021-2022 di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (20/11/2021) malam. Persija Jakarta menang dengan skor 0-1 berkat gol Marko Simic pada menit ke-45. Tribunnews/Muhammad Nursina

TRIBUNNEWS.COM - Putaran kedua BRI Liga 1 2022/2023 dijadwalkan mulai bergulir pada 14 Januari s/d 16 April 2023 mendatang.

Jadwal tersebut diketahui dari edaran PT Liga Indonesia Baru (LIB) yang dikeluarkan pada 28 Desember 2022 lalu.

Dalam dua lembar edaran LIB tersebut, terdapat jadwal laga tunda putaran pertama, dimulainya putaran kedua, hingga kapan kompetisi Liga 1 musim ini berakhir.

Tertera juga tujuh catatan ketentuan, termasuk laga Arema FC yang akan main di Stadion Sultan Agung sebagai homebase dan tanpa penonton hingga akhir musim.

Namun sebelum laga putaran kedua berlangsung pada 14 Januari 2023, akan lebih dulu berlangsung laga tunda pekan 6 dan pekan 11.

Tiga laga di antaranya adalah PSIS vs Bhayangkara FC, Barito Putera vs PSM Makassar, dan Persib vs Persija.

Sebelum mengetahui jadwal liga 1 putaran kedua, berikut 7 catatan dari edaran jadwal putaran kedua Liga 1 2022/2023 LIB:

1. Kompetisi Liga 1 2022/2023 Putaran kedua mulai tanggal 7 Januari s/d 16 April 2023.

2. Jadwal pertandingan dapat berubah mengikuti perkembangan sitkamtibmas Polri dan agenda FIFA, AFC, serta agenda timnas.

3. Jadwal kick-off akan menyesuaikan kebutuhan Host Broadcaster.

4. Jadwal kick-off malam (pukul 20.15 WIB) untuk test pertandingan menuju kick-off di bulan ramadhan yaitu pukul 20.30 WIB.

5. Venue dapat berubah sesuai hasil penilaian risiko/risk assessment dari Polri yang saat ini sedang berlangsung.

6. Venue dapat berubah menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan gelaran Piala Dunia U20 2023.

7. Seluruh pertandingan home Arema FC dilaksanakan tanpa penonton (sanksi Komdis).