Sorotan Hasil Liga Inggris: Pamer Skill Kolong, Odegaard Ogah Arogan dan Pakai Ilmu Padi

TRIBUNNEWS.COM - Bintang kemenangan Arsenal atas Brighton, Martin Odegaard menjadi sorotan pada pekan 18 Liga Inggris, Minggu (1/1/2023).

Hasil manis diperoleh Arsenal kala menjungkalkan Brighton dengan skor 4-2 di Falmer Stadium.

Dua gol Brighton dicetak oleh Kaoru Mitoma menit 65 dan pemain pengganti Evan Ferguson menit 77.

Empat lesakan Arsenal diciptakan oleh Bukayo Saka menit 2', Martin Odegaard menit 39', Eddie Nketiah menit 47', dan Gabriel Martinelli menit 71'.

Martin Odegaard menjadi salah satu aktor utama di balik kemenangan The Gunners, dan berhasil membawa klub London Utara ini kokoh di puncak klasemen Liga Inggris.

Skuad asuhan Mikel Arteta membukukan 43 poin, 8unggul tujuh angka dari pesaing terdekatnya, Manchester City.

Odegaard bermain keren di laga ini. Selain mencetak satu gol, dia juga merancang satu assist, yaitu dengan sebuah operan panjang untuk gol keempat Arsenal oleh Martinelli.

Dalam tiga penampilan terakhirnya untuk Arsenal, Odegaard mencetak tiga gol dan tiga assist.

Rinciannya adalah dua gol vs Wolverhampton, dua assist vs West Ham, serta satu gol dan satu assist vs Brighton.

Musim ini, Odegaard telah mencetak total tujuh gol dan lima assist dalam 15 penampilan untuk Arsenal di Liga Inggris.

Sorotan tertuju kepada aksi 'ngolongin' pemain lawan atau skill nutmeg dipertontonkan Martin Odegaard.

Meski demikian, dalam sesi wawancara, pemain asal Norwegia ini memilih kalem. Dia menerapkan ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk.

Bagi sang gelandang andalan, membantu tim meraih kemenangan menjadi hal terpenting. Capaian individu merupakan bonus.

"Itu adalah gol penting lainnya, dan senang membantu tim dengan gol dan assist, itulah yang ingin saya lakukan, membantu tim sebanyak mungkin jadi saya sangat senang melakukannya lagi," dikutip dari laman Express.

Odegaard tak mau berbicara soal peluang gelar juara. Pasalnya saat ini dia dan timnya fokus kepada setiap pertandingan yang akan datang.

Lebih lanjut, rekan senegara Erling Haaland ini juga tak mau ambil pusing atas fenomena Manchester City habis bensin. Di mana skuad asuhan Pep Guardiola meraih hasil imbang saat melawan Everton tadi malam.

"Sejujurnya, kami fokus pada diri kami sendiri. Kami tidak peduli dengan tim lain. Tiga poin adalah segalanya hari ini dan kami melakukannya," terangnya menambahkan.

"Mungkin kami perlu mengontrol permainan sedikit lebih baik, kami membiarkan mereka masuk beberapa kali, tapi mereka adalah tim yang bagus, bagus dalam menguasai bola," pungkas Martin Odeegard.

(Tribunnews.com/Giri)