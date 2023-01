Sumardji Larang Keras Para Pemain Timnas Indonesia Eksis di Sosial Media

Laporan Wartawan Tribunnewscom, Abdul Majid

TRIBUNNEWS.COM, MANILA - Manajer Timnas Indonesia, Kombes Pol. Sumardji mengatakan para pemain Timnas Indonesia butuh pikiran fokus selama tampil dalam Turnamen Piala AFF 2022/2023.

Salah satu cara agar membuat Facruddin dkk. tetap fokus yakni melarang keras eksis menggunakan sosial media selama gelaran turnamen Piala AFF.

Para pemain baru diperbolehkan eksis atau mengunggah kegiatannya usai turnamen berakhir terlebih Indonesia keluar sebagai juara.

"Dari dimulainya Piala AFF, sejak pertama Timnas Indonesia melawan Kamboja saya sudah larang seluruh pemain. Di mana mereka untuk tidak mengupload pemberitaan tentang dirinya di medsos," kata Sumardji kepada wartawan di Manila, Filipina, Sabtu (31/12/2022).

Sumardji (Tribunnews/Abdul Majid)

"Kecuali kalau Tuhan memberikan kemudahan dan kita meraih juara silahkan posting di mana pun, di sosmed sepuasnya tapi kalau sekarang jangan coba-coba," tegasnya.

Timnas Indonesia malam ini menjalani latihan dan menjajal lapangan Stadion Rizal Memorial guna tampil menghadapi Filipina, Senin (2/1/2023).

Seperti diketahui, laga pamungkas grup A Piala AFF ini sangat penting bagi Indonesia untuk bisa keluar sebagai juara grup.

Kemenangan besar bagi Indonesia atas Filipina bakal memastikan diri skuad Garuda lolos dengan predikat juara grup.

Indonesia minimal bisa mencetak tiga gol.

Dengan catatan, di hari yang sama, Thailand yang kini berada di peringkat pertama - terpaut satu gol dengan Indonesia apabila menang menjamu Kamboja skornya tidak lebih dari 2 gol.

Sementara itu, Filipina bakal tampil nothing to lose. Pasalnya, tim berjuluk The Azkals yang sudah menelan dua kali kekalahan dan mendapatkan satu kemenangan sudah dipastikan tak lolos ke semifinal apapun hasilnya menghadapi Indonesia.