Timnas Indonesia Gelar Latihan di Malam Tahun Baru

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Majid

TRIBUNNEWS.COM, MANILA - Para pemain Timnas Indonesia menjalani latihan di Stadion Rizal Memorial, Manila, Filipina, Sabtu (31/12/2022).

Selain untuk menjajal lapangan yang menggunakan rumput sintetis, latihan ini juga menjaga kebugaran fisik para pemain.

Latihan yang digelar pada malam pergantian tahun ini pun diiringi suara letupan kembang api yang dinyalakan oleh masyarakat Manila di sekitaran Stadion.

Tak hanya itu, hingar bingar alunan musik disko dari kafe-kafe yang berada tak jauh dari Stadion juga terdengar hingga dalam Stadion.

Sementara itu, Marc Klok dkk. yang tengah ditempa Shin Tae-yong di tengah lapangan tampak serius melahab semua program latihan.

Para pemain mengawali latihan dengan pemanasan, kemudian berlatih sprint-sprint pendek dan dilanjutkan dengan berlatih satu dua sentuhan.

Seperti diketahui, latihan Timnas Indonesia kali ini untuk dipersiapkan tampil menghadapi Filipina, Senin (2/1/2023).

Laga pamungkas grup A Piala AFF ini sangat penting bagi Indonesia untuk bisa keluar sebagai juara grup.

Kemenangan besar bagi Indonesia atas Filipina bakal memastikan diri skuad Garuda lolos dengan predikat juara grup.

Indonesia minimal bisa mencetak tiga gol.

Dengan catatan, di hari yang sama, Thailand yang kini berada di peringkat pertama - terpaut satu gol dengan Indonesia apabila menang menjamu Kamboja skornya tidak lebih dari 2 gol.

Sementara itu, Filipina bakal tampil nothing to lose. Pasalnya, tim berjuluk The Azkals yang sudah menelan dua kali kekalahan dan mendapatkan satu kemenangan sudah dipastikan tak lolos ke semifinal apapun hasilnya menghadapi Indonesia.