Link Live Streaming & Starting XI Arsenal vs Newcastle United di Liga Inggris, Cek di Sini

TRIBUNNEWS.COM - Simak link live streaming antara Arsenal v Newcastle United dalam matchday 19 Liga Inggris dini hari, Rabu (4/1/2023).

Laga Arsenal v Newcastle United akan digelar di Emirates Stadium pukul 02.45 WIB.

Keseruan laga tersebut akan ditayangkan secara live streaming melalui Vidio.com dan anda dapat mengakses link tersebut melalui artikel yang tersedia di bawah ini:

Link Live Streaming Arsenal v Newcastle United:

> > > Vidio.com < < <

Striker Arsenal Inggris Eddie Nketiah merayakan setelah mencetak gol ketiga timnya selama pertandingan sepak bola Liga Premier Inggris antara Arsenal dan West Ham United di Stadion Emirates di London pada 26 Desember 2022. Glyn KIRK / AFP (Glyn KIRK / AFP)

Arsenal tahun ini sedang dalam performa terbaiknya di Liga Inggris.

Mengemas 43 poin dari 16 laga, The Gunners (Arsenal) bertengger kokoh di pucuk klasemen sementara.

Sedangkan tim tamu, Newcastle United terpaut angka yang cukup jauh dengan Arsenal.

The Magpies (Newcastle United) catatkan 34 poin dari 17 laga yang dijalaninya.

Baik Newscastle United dan Arsenal, keduanya catatkan rekor tim Liga Inggris dengan satu kali menelan kekalahan di musim 2022/2023.

Jika berkaca dari head to head, The Gunners jauh lebih unggul dari pada The Magpies.

Arsenal memiliki rekor bagus melawan Newcastle United dan telah memenangkan 83 dari 189 pertandingan yang dimainkan antara kedua tim, dikutip dari Sportskeeda.

The Gunners juga telah memenangkan 11 pertandingan kandang terakhir mereka melawan Newcastle United di semua kompetisi dan catatkan 28 clean sheet kontra The Magpies.

5 laga terakhir Arsenal v Newcastle United di Liga Inggris:

17/05/2022 - Newcastle 2-0 Arsenal

27/11/2021 - Arsenal 2-0 Newcastle

02/05/2021 - Newcastle 0-2 Arsenal

19/01/2021 - Arsenal 3-0 Newcastle

16/02/2020 - Arsenal 4-0 Newcastle

Susunan Pemain

Arsenal

Aaron Ramsdale; W. Saliba, Ben White, G. Magalhaes, Zinchenko; Xhaka, T. Partey, Martin Odegaard; Bukayo Saka, Nketiah, G. Martinelli

Pelatih: Mikel Arteta

Newcastle United

Nick Pope; F. Schar, Sven Botman, Dan Burn, Trippier; Joe Willock, Bruno Guimaraes, Sean Longstaff; Callum Wilson, Joelinton, Miguel Almiron

Pelatih: Eddie Howe

