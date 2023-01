Live Streaming Inter Milan vs Napoli Liga Italia: Nerazzurri Unggul Head to Head, Kick Off 02.45 WIB

Pemain depan Inter Milan Edin Dzeko (kedua kiri) merayakan dengan rekan satu timnya setelah mencetak gol pertama timnya selama pertandingan sepak bola Serie A Italia antara USSassuolo Calcio dan Inter Milan di Stadion Mapei - Città del Tricolore di Reggio Emilia pada 8 Oktober 2022. Giornata ke-16 Liga Italia menghadirkan duel Inter Milan vs Napoli di Stadion Giuseppe Meazza pada Kamis (5/1/2023) pukul 02.45 WIB. Inilah live streaming Inter Milan vs Napoli di giornata ke-16 Liga Italia.

TRIBUNNEWS.COM - Inilah live streaming Inter Milan vs Napoli di giornata ke-16 Liga Italia.

Giornata ke-16 Liga Italia menghadirkan duel Inter Milan vs Napoli di Stadion Giuseppe Meazza pada Kamis (5/1/2023) pukul 02.45 WIB.

Keseruan laga Inter Milan vs Napoli dijadwalkan kick off pukul 02.45 WIB disiarkan lewat link live streaming di bawah ini.

Live Streaming Inter Milan vs Napoli:

Napoli adalah tim pemuncak klasemen atau capolista Serie A Liga Italia dengan koleksi 41 poin, belum terkalahkan dalam 15 pertandingan musim ini.

Jarak poin Il Partenopei dengan tim dibawahnya cukup jauh, selisih 8 poin dengan AC Milan yang berada di posisi kedua dan 11 poin dari Inter Milan yang ada di posisi ke-5.

Inter Milan telah kebobolan 22 gol dalam 15 pertandingan, lebih banyak dari tim manapun di 10 besar.

Jika tim Simone nzaghi ingin tetap berada di jalur merebut Scudetto musim ini, tak ada pilihan selain memenangkan 3 poin di setiap laga.

Statistik Kunci dan Head to Head

Dikutip dari SportsKeeda, Inter Milan memiliki rekor bagus melawan Napoli. Nerazzurri telah memenangkan 68 dari 152 pertandingan yang dimainkan antara kedua tim, dibandingkan dengan 46 kemenangan Napoli.

Setelah hanya meraih dua kemenangan kandang dalam tujuh pertandingan melawan Napoli di San Siro, Inter Milan telah memenangkan masing-masing dari empat pertandingan liga kandang terakhir mereka melawan Napoli.

Inter Milan telah memenangkan pertandingan kandang terbanyak melawan Napoli di Serie A, mencetak 143 gol yang mengesankan dalam 50 kemenangan mereka.

Inter Milan belum pernah bermain imbang dalam 24 pertandingan terakhir mereka di Serie A - rentetan terpanjang kedua dalam kompetisi setelah Juventus menjalankan 38 pertandingan antara 2016 dan 2017.

Inter Milan dan Napoli mencetak setidaknya tiga gol dalam delapan pertandingan Serie A di kandang pada tahun 2022 - lebih banyak dari tim mana pun di kompetisi ini.

5 Pertemuan Terakhir Inter Milan vs Napoli

12/02/2022 Napoli vs Inter 1-1

21/11/2021 Inter vs Napoli 3-2

18/04/2021 Napoli vs Inter 1-1

16/12/2020 Inter vs Napoli 1-0

28/07/2020 Inter vs Napoli 2-0

5 Pertandingan Terakhir Inter:

29/12/2022 Sassuolo vs Inter 0-1

23/12/2022 Reggina vs Inter 0-2

18/12/2022 Real Betis vs Inter 1-1

08/12/2022 Inter vs Salzburg 4-0

06/12/2022 Gzira United vs Inter 1-6

5 Pertandingan Terakhir Napoli:

22/12/2022 Napoli vs Lille 1-4

18/12/2022 Napoli vs Villarreal 2-3

11/12/2022 Napoli vs Crystal Palace 3-1

08/12/2022 Antalyaspor vs Napoli 2-3

12/11/2022 Napoli vs Udinese 3-2

