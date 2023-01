Birrul Walidain Pamit dari Madura United, Kode Merapat ke Persija Jakarta?

TRIBUNNEWS.COM - Bek Madura United, Birrul Walidain resmi pamit dari skuad Laskar Sapeh Kerrab.

Pesan tersebut ditulis akun @birrulwalidain14 pada Kamis (5/1/2023).

"See you next time @maduraunited.fc matur sakalangkong," tulis Birul Walidain pada Instagram Story.

Meski sudah beri pesan pamit, namun Madura United belum memberikan pengumuman secara resmi melepas Birrul Walidain.

Jika dilihat dari situs Transfermarkt, kontrak Birrul walidain sebenarnya masih aktif hingga 31 Maret 2023.

Kode berpisah dengan Madura United membuat kabar kepindahan Birrul ke Persija Jakarta makin kencang.

Persija Jakarta memang sebelumnya kerap disebut-sebut mencari pemain posisi Right Back atau bek kanan.

Fullback Birrul Walidain jadi salah satu nama pemain yang disebut akan bergabung dengan skuad Macan Kemayoran untuk putaran kedua Liga 1 2022/2023.

Selain nama Birrul, Persija juga dikaitkan dengan Putu Gede (Bhayangkara FC) hingga Dandi Maulana (Persebaya).

Dandi Maulana akhirnya dikenalkan oleh Persija Jakarta pada Rabu (4/1/2023) melalui Instagram @persija.

"Dandi Maulana dikontrak selama 1,5 tahun (18 bulan) bersama Persija Jakarta," tulis akun @persija.

Apakah Persija masih membutuhkan Birrul Walidain?

Dikutip dari footballdatabase, Birrul Walidain bermain lima laga untuk Madura United dengan waktu bermain 394 menit.

Biodata Birrul Walidain

Birrul Walidain pamit dari Madura United (Instagram)

Nama: Ahmad Birrul Walidain

Tanggal lahir: 14 Desember 1995

Tempat lahir: Lamongan

Usia: 27 tahun

Tinggi: 1,77 meter

Kewarganegaraan: Indonesia

Posisi: bek - bek kanan

Kaki: keduanya. (*)

(Tribunnews.com/ Siti N)