Jadwal Liga Inggris Pekan 20: Ada Derbi Manchester hingga Spurs vs Arsenal

TRIBUNNEWS.COM - Berikut jadwal Liga Inggris pekan ke-20 yang bakal menyuguhkan laga big match.

Di mulai pada hari Sabtu (14/1/2023) akan ada laga seru antara Manchester United vs Manchester City.

Derbi London antara Tottenham Hotspur vs Arsenal juga bakal tersaji di pekan tersebut pada hari Minggu (15/1/2023).

Gelandang Manchester United asal Brasil Casemiro (kanan) merayakan gol pembuka dengan Victor Lindelof (kiri) selama pertandingan sepak bola Liga Premier Inggris antara Manchester United dan Bournemouth di Old Trafford di Manchester pada 3 Januari 2023. (LINDSEY PARNABY / AFP)

Jadwal Liga Inggris Pekan-20:

Laga Tunda

Jumat (13/1/2023)

Pukul 03.00 WIB: Fulham vs Chelsea

Sabtu (14/1/2023):

Pukul 03.00 WIB: Aston Villa vs Leeds

Pukul 19.30 WIB: Manchester United vs Manchester City

Pukul 22.00 WIB: Wolves vs West Ham

Pukul 22.00 WIB: Nottingham Forest vs Leicester City

Pukul 22.00 WIB: Brighton vs Liverpool

Pukul 22.00 WIB: Everton vs Southampton

Minggu (15/1/2023):

Pukul 00.30 WIB: Brentford vs Bournemouth

Pukul 21.00 WIB: Chelsea vs Crystal Palace

Pukul 21.00 WIB: Newcastle vs Fulham

Pukul 23.30 WIB: Tottenham Hotspur vs Arsenal

Derbi Manchester Bakal Sengit

Pekan 20 bakal ada duel seru antara Manchester United vs Manchester United.

Laga bertajuk Derbi Manchester ini bakal adu gengsi demi raih tiga poin penuh.