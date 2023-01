Jadwal Bola Malam Ini: Villarreal vs Real Madrid di Liga Spanyol, Elkan Baggott Cs Turun di Piala FA

TRIBUNNEWS.COM - Ada beberapa laga menarik akan tersaji pada jadwal bola malam ini.

Jadwal bola malam ini mencakup laga-laga yang dimainkan pada Sabtu (7/1/2023) hingga Minggu (8/1/2023) dini hari.

Dimulai dari Piala FA, pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Elkan Baggot yang saat ini membela Gillingham akan bersua dengan Leicester City, Sabtu (7/1/2023) pukul 19.30 WIB.

Duel seru lainnya tersaji di Liga Spanyol antara Villarreal vs Real Madrid, Sabtu (7/1/2023) pukul 22.15 WIB.

Baca juga: Man United vs Everton Piala FA: Frank Lampard Ingin Skuadnya Menyalakan Semangat untuk Evertonian

Elkan Baggott bersama Gillingham FC (Twitter)

Berikut Jadwal Bola Malam Ini:

Sabtu, 7 Januari 2023 (malam hari)

Piala FA

Pukul 19.30 WIB - Crystal Palace vs Southampton

Pukul 19.30 WIB - Gillingham vs Leicester

Pukul 19.30 WIB - Tottenham Hotspur vs Portsmouth

Pukul 22.00 WIB - Bournemouth vs Burley

Pukul 22.00 WIB - Middlesbrough vs Brighton

Liga Italia

Pukul 21.00 WIB - Fiorentina vs Sassuolo

Liga Spanyol

Pukul 22.15 WIB - Villarreal vs Real Madrid

Minggu, 8 Januari 2023 (dini hari)

Piala FA