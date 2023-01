Jadwal Bola Malam Ini: Manchester City vs Chelsea di Piala FA, Barcelona vs Atletico Madrid

TRIBUNNEWS.COM - Berikut jadwal bola malam ini, ada beberapa laga menarik tersaji pada hari Minggu (8/1/2023) hingga Senin (9/1/2023) dini hari.

Dimulai dari Piala FA, laga seru antara Manchester City vs Chelsea pada hari Minggu (8/1/2023) pukul 23.30 WIB.

Sementara itu di Liga Spanyol, duel papan atas terjadi saat Barcelona bersua dengan Atletico Madrid, Senin (9/1/2023) 03.00 WIB.

Bergeser ke Liga Italia, laga seru lainnya antara AC Milan vs AS Roma di giornata ke-17 yang dihelat pada hari Senin (9/1/2023) 02.45 WIB.

Pemain Manchester City, Riyad Mahrez (kanan) mencetak gol pembuka selama pertandingan Liga Premier Inggris antara Chelsea dan Manchester City di Stamford Bridge pada 5 Januari 2023. (GLYN KIRK / IKIMAGES / AFP)

Berikut Jadwal Bola Malam Ini:

Minggu, 8 Januari 2023 (malam hari)

Piala FA

Pukul 21.00 WIB - Cardiff City vs Leeds United

Pukul 23.30 WIB - Aston Villa vs Stevenage

Pukul 23.30 WIB - Man City vs Chelsea

Liga Italia

Pukul 18.30 WIB - Salernitana vs Torino

Pukul 21.00 WIB - Lazio vs Empoli

Pukul 21.00 WIB - Spezia vs Lecce

Liga Spanyol

Pukul 20.00 WIB - Almeria vs Real Sociedad

Pukul 22.15 WIB - Rayo Vallecano vs Real Betis

Senin, 9 Januari 2023 (dini hari)

Liga Italia