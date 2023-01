Link Live Streaming Monza vs Inter Milan di Liga Italia: Jam 02.45 WIB, Ini Susunan Pemainnya

Isabella BONOTTO / AFP

Penyerang Inter Milan asal Bosnia Edin Dzeko (C) dan rekan satu timnya merayakan kemenangan mereka pada akhir pertandingan sepak bola Serie A Italia antara Inter Milan dan Napoli di stadion Giuseppe Meazza di Milan, pada 4 Januari 2023. Simak link live streaming dan susunan pemain kedua kesebelasan antara Monza vs Inter Milan di giornata 17, Minggu (8/1/2023). Simak link live streaming dan susunan pemain kedua kesebelasan antara Monza vs Inter Milan di giornata 17, Minggu (8/1/2023). Isabella BONOTTO / AFP