Link Live Streaming Vietnam vs Timnas Indonesia Piala AFF 2022, Tayang di RCTI, RCTI+, Vision+

Pesepak bola Timnas Indonesia menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum melawan Vietnam pada pertandingan semifinal leg I Piala AFF di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta, Jumat (6/1/2023). Leg 2 semifinal Piala AFF 2022 kembali mempertandingkan Vietnam vs Timnas Indonesia, Senin (9/1/2023) jam 19.30. TRIBUNNEWS/HERUDIN

TRIBUNNEWS.COM - Leg 2 semifinal Piala AFF 2022 kembali mempertandingkan Vietnam vs Timnas Indonesia, Senin (9/1/2023).

Jadwal siaran langsung Vietnam vs Timnas Indonesia ini bisa disaksikan melalui TV lokal RCTI dan bisa ditonton melalui live streaming RCTI+ dan Vision Plus mulai pukul 18.30 WIB.

Namun untuk kick off Vietnam vs Timnas Indonesia baru akan dilangsungkan jam 19.30 WIB, dari My Dinh Stadium.

Shin Tae-yong vs Park Hang-seo

Pada leg pertama di Jakarta 6 Januari lalu, Timnas Indonesia dan Vietnam berbagi hasil imbang.

Hasil itu membuat Timnas Indonesia sedikit diuntungkan, pasalnya hasil imbang 1-1 di waktu 90 menit saja sudah cukup untuk membuat skuad Shin Tae-yong lolos ke final Piala AFF 2022.

Namun perlu diketahui, aturan gol tandang itu hanya berlaku untuk 90 menit permainan saja.

Dengan kata lain, jika hasil imbang 1-1 didapat saat babak ekstra time, maka akan tetap berlanjut ke adu penalti.

Jika menang dan lolos ke final, ini akan menjadi final ke tujuh kalinya yang dilakoni Timnas Indonesia di Piala AFF.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia tercatat sudah pernah mencicipi final Piala AFF sebanyak enam kali dalam sejarah namun belum sekalipun bisa meraih gelar juara.