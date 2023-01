Prediksi Skor dan Susunan Pemain Oxford United vs Arsenal, Piala FA, Laga Mudah The Gunners

TRIBUNNEWS.COM - Beberapa bursa prediksi skor memfavoritkan Arsenal untuk menyingkirkan Oxford United dari ajang Piala FA.

Oxford United akan menjamu Arsenal di Stadion Kassam untuk berduel pada putaran ketiga Piala FA, Selasa (10/1/2023) pukul 03.00 WIB.

Arsenal dijagokan bisa melaju ke babak berikutnya sebab saat ini mereka tengah dalam performa positif serta menjadi pemuncak klasemen Liga Inggris.

Prediksi Skor

SportsMole: Oxford United 0-2 Arsenal

The Hard Tackle: Oxford United 0-3 Arsenal

Sportskeeda: Oxford United 0-2 Arsenal

Pada laga ini The Gunners akan mengenakan jersey No More Red sebagai kampanye untuk mengurangi kejahatan remaja di London.

Dikutip dari situs resmi Arsenal, kejahatan ini diketahui menggunakan pisau sebagai senjata utama.

Tercatat ada 11.502 kejahatan dengan menggunakan pisau yang tercatat di London antara Januari 2022 dan November 2022.

Kampanye semacam ini pernah dilakukan oleh Arsenal pada tahun lalu, juga di Piala FA saat melawan Nottingham Forest.

Jelang menghadapi Oxford, Mikel Arteta (Pelatih Arsenal) menyebut pertandingan ini akan menjadi sulit.

Ia juga menegaskan bahwa ini akan menjadi malam yang spesial dan para pemain akan menunjukkan permainan terbaiknya.

"Ini akan sulit, dari apa yang kami lihat, mereka bermain dengan cara yang berbeda, dan dari segi hasil juga mereka memiliki segalanya," kata Arteta dikutip dari situs resmi Arsenal.