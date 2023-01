Sesumbar Park Hang-seo di Piala AFF 2022: Jika Kalah dari Indonesia, Ini Jadi Laga Terakhir Saya

TRIBUNNEWS.COM - Park Hang-seo mengungkapkan jika kalah dari Timnas Indonesia, maka akan menjadi laga terakhirnya bersama Vietnam.

Vietnam akan menjamu Timnas Indonesia di leg kedua semifinal Piala AFF 2022 pada hari ini Senin, (9/1/2022) malam WIB.

My Dinh National Stadium bakal menjadi venue duel Vietnam vs Timnas Indonesia yang dijadwalkan kick off pukul 19.30 WIB.

Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong (kiri) dan Park Hang-seo (kanan) selaku juru taktik timnas Vietnam tampak berdekatan saat memantau timnya bertanding di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, 6 Desember 2023. (MUHAMMAD ALIF AZIZ MARDIANSYAH/BOLASPORT.COM)

Di leg pertama, kedua kubu bermain imbang 0-0 saat melangsungkan laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Untuk itu, kemenangan menjadi hasil yang penting bagi Vietnam maupun Timnas Indonesia untuk meloloskan diri ke partai final Piala AFF 2022.

Juru taktik Vietnam, Park Hang-seo menjadikan laga nanti malam menjadi pertandingan yang paling penting dalam karriernya.

Pasalnya jika Golden Star Warriors tumbang, itu bakal menjadi laga terakhirnya bersama Vietnam.

"Pertandingan melawan Timnas Indonesia sangat penting bagi saya," kata Park Hang-seo di sesi konferensi pers dilansir vnexpress.

"Itu bisa menjadi pertandingan terakhir di mana saya memimpin tim nasional Vietnam jika kami kalah," tergasnya.

"Jika kami menang, kami akan memiliki dua pertandingan lagi di final."

"Saya tidak ingin mengucapkan selamat tinggal kepada tim yang gagal di semifinal."

"Jadi, kami akan bermain sebaik mungkin," jelas pelatih berusia 65 tahun itu.

Sebelumnya, Park Hang-seo sudah mengungkapkan bahwa gelaran Piala AFF 2022 merupakan turnamen terakhirnya bersama Vietnam.

Park Hang-seo menjabat sebagai pelatih Vietnam sejak 15 Oktober 2017.