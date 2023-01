Hugo Lloris Mengumumkan Pensiun dari Timnas Prancis pada Usia 36, Beri Jalan untuk Mike Maignan

Tangkapan layar Twitter/Champions league

PLAYER OF THE MATCH- Penjaga gawang Tottenham Hugo Lloris terpilih jadi player of the match. Dia mengungkapkan momen yang membangkitkan permainan timnya dari tertinggal jadi menang 2-1 atas Marseille di Stade Orange Vélodrome, Marseille pada Rabu (2/11/2022).