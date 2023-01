Live Streaming iNews Thailand vs Malaysia Piala AFF 2022, Theerathon Pede Gajah Perang Comeback

TRIBUNNEWS.COM - Thailand dan Malaysia kembali bertemu di leg kedua semifinal Piala AFF 2022, Selasa (10/1/2023).

Laga Thailand vs Malaysia di Piala AFF 2022 ini akan disiarkan langsung di iNews TV malam ini kick off jam 19.30 WIB, live dari Thammasat Stadium.

Selain itu, duel Thailand vs Malaysia ini juga bisa disaksikan melalui live streaming via RCTI+ dan Vision Plus.

Live Streaming Thailand vs Malaysia:

Live Streaming >>>>>>

Live Streaming >>>>>>

Live Streaming >>>>>>

Baca juga: Thailand vs Malaysia: Pelatih Malaysia, Kim Pan Gon Targetkan Harimau Malaya Juara Piala AFF

Preview

Juara bertahan Thailand pada leg pertama tiga hari lalu harus mengakui keunggulan Malaysia dengan skor 1-0.

Hasil itu akan menjadi cambuk bagi Thailand untuk bangkit kembali melawan Malaysia yang percaya diri yang ingin mencapai final kedua mereka dalam tiga edisi terakhir.

Thailand memiliki tren positif saat bermain di kandang, di mana mereka telah memenangkan empat dari lima pertandingan terakhir mereka.

Skuad asuhan Mano Polking akan berusaha untuk memanfaatkan dukungan penuh dari penonton yang hadir di Stadion Thammasat.

Mano Polking meminta para pemainnya untuk bermain dengan intensitas tinggi dan tak memperlambat tempo.

“Kami bermain bagus di Malaysia dan sekarang ini adalah permainan baru, kami bertujuan untuk melakukan hal yang sama seperti yang kami lakukan dua hari lalu dan berusaha membalikkan tujuan yang kami kejar."