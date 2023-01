Prediksi Persib vs Persija Liga 1 dalam Angka, Kolektivitas dan Pola Serangan yang Beda

REYHANESA PUTRA/BOLASPORT.COM

Prediksi Persib vs Persija Liga 1 hari ini, kolektivitas tim Luis Milla vs Thomas Doll. Dua tim dengan jumlah pasing terbanyak selain Bali United, Rabu (11/1/2023). - Laga Persib vs Persija pada pekan ke-11 Liga 1 2022-2023 yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, 2 Oktober 2022 akan mempertemukan dua pelatih asal Eropa, Luis Milla dan Thomas Doll.