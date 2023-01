Prediksi Skor Southampton vs Man City Carabao Cup: H2H Berat Sebelah, The Citizens Menang Mudah

Bursa prediksi skor Southampton vs Manchester City di Carabao Cup berpihak kepada The Citizens untuk menang dengan skor telak - Bek Manchester City asal Belanda Nathan Ake merayakan gol ketiga timnya bersama rekan setimnya pada pertandingan sepak bola putaran keempat Piala Liga Inggris antara Manchester City dan Liverpool, di stadion Etihad di Manchester pada 22 Desember 2022.

TRIBUNNEWS.COM - Bursa prediksi skor Southampton vs Manchester City di Carabao Cup berpihak kepada The Citizens untuk menang dengan skor telak.

Babak 8 besar Carabao Cup antara Southampton vs Manchester City bakal digelar di St. Mary's Stadium pada Rabu, (11/1/2023) dini hari WIB.

Media ternama seperti Sportmole, Sportkeeda, hingga The Hard Tackle memberi prediksi The Citizens mampu mengalahkan The Saints dengan defisit 2 hingga 3 gol.

Baca juga: Selangkah Lagi Gabung MU, Wout Weghorst Bukan Sekedar Goal Getter bagi Erik Ten Hag

Striker Manchester City, Julian Alvarez (Tengah) merayakan dengan rekan setimnya setelah mencetak gol kedua mereka dari titik penalti selama pertandingan sepak bola putaran ketiga Piala FA Inggris antara Manchester City dan Chelsea di Stadion Etihad di Manchester, barat laut Inggris, pada 8 Januari , 2023. (Oli SCARFF / AFP)

Prediksi Skor Southampton vs Manchester City

Sportmole: Southampton 0-3 Manchester City

Sportkeeda: Southampton 1-3 Manchester City

The Hard Tackle: Southampton 0-3 Manchester City

Sang tuan rumah, Southampton melenggang ke 8 besar Carabao Cup dengan mengalahkan Lincoln City dengan skor tipis 2-1.

Saat itu, brace sang striker, Che Adams mengantar mereka mengalahkan tim divisi 3 Liga Inggris itu.

Sedangkan Manchester City, dengan susah payah mengandaskan perlawanan tim kuat Liverpool.

Bermain di Etihad, anak asuh Pep Guardiola mengukir skor 3-2 untuk melangkah ke babak 8 besar.

Dari rekor pertemuan, The Citizens begitu mendominasi.

Lima pertandingan terakhir, Manchester City mampu memenangkan laga sebanyak 3 kali.

Sisanya, duel berakhir imbang 2 kali, Southampton tak pernah mengalahkan Kevin De Buryne cs.